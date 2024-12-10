 

В СибГМУ и «Сколтехе» разработан новый материал для регенерации костей

10.12.2024, 20:15, Разное
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Ученые из Сибирского медуниверситета совместно с коллегами из «Сколтеха» разработали перспективный костнопластический материал, обеспечивающий ускоренную регенерацию костной ткани, а также снижающий шанс появления вторичных полостей в области костных повреждений, которые провоцируют нагноение, а также переломы.

Так называемые филлеры, созданные совместными усилиями специалистов СибГМУ и «Сколтеха», являются микрогранулами, построенными на кальций-карбонатных частицах, заключенных в оболочки из полилактидов. Такой материал биосовместим и биоразлагаем, а за счет полимерной оболочки гранулы длительное время не теряют объем и, соответственно, не дают осаждаться костнопластическому материалу.

Созданный материал на данный момент тщательно изучен в наиболее приближенных к действительным условиях и результаты исследований подтвердили, что разработанные гранулы-филлеры, покрытые полилактидными оболочками, намного дольше, чем традиционные материалы, способны сохранять объем. Это обеспечивает внедрение костной ткани с кровеносными сосудами в саму гранулированную смесь и заполнение всего дефекта плотным композитом.

Как уточняют биоинженеры СибГМУ и «Сколтеха», такие костнопластические компоненты широко применяются в современной медицине — ими заполняют костные дефекты, возникшие в связи с травмами, различными опухолями, серьезными инфекционными заболеваниями, а также появившиеся после внедрения имплантов. Они помещаются в поврежденную область и уменьшают риск чрезмерной подвижности конструкций, обеспечивания ускоренную регенерацию костей.


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