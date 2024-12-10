 

Стоянов раскрыл необычный факт о съемках “Городка”

10.12.2024, 17:25, Новости дня
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Юрий Стоянов, широко известный актер как театра, так и кино, раскрыл необычный факт относительно процесса работы над популярной юмористической программой под названием “Городок”.

Он отметил, что несмотря на комедийный характер шоу, сам процесс его создания был довольно серьезным делом. Во время съемок Юрий Стоянов и его партнер по сцене Илья Олейников практически никогда не смеялись, поскольку оба понимали важность соблюдения меры при создании комического эффекта.

Актер также акцентировал внимание на том, что все самые смешные моменты должны происходить непосредственно перед камерой, а не вне ее поля зрения. Это, по его словам, является ключевым моментом для достижения нужного результата и обеспечения зрительского удовольствия от просмотра.

Стоит упомянуть, что ранее Юрий Стоянов уже высказывался о своем отношении к исполнению женских ролей в рамках этой программы. Хотя такие образы пользовались большой популярностью среди зрителей, самому актеру было непросто справляться с этим заданием. Тем не менее, благодаря своему таланту и профессионализму, он сумел воплотить более трех тысяч различных женских персонажей.

По словам Юрия Стоянова, необходимость играть женские роли возникла потому, что его коллега Илья Олейников испытывал трудности с такими перевоплощениями из-за своих усов.


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