Употребление темного шоколада снижает риск развития диабета на 21 %

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10.12.2024, 16:55, Разное
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Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана выяснили, что переход с молочного шоколада на темный несет пользу для здоровья. Это не гарантирует защиту от развития диабета 2 типа, но снижает его вероятность на 21 %.

Изучение наличия шоколада в рационе на постоянной основе, на уровне пяти порций по 29 грамм в неделю, ведется в США с 1986 года. И каждый раз ученые получают противоречивые результаты, хотя в целом все указывает на то, что злоупотребление любым шоколадом вредно для здоровья. Однако для некоторых пациентов больниц включение в рацион темного шоколада дает положительный результат, поэтому в итоге стало понятно, что виды шоколада надо разделять по их воздействию на организм.

На сегодня считается, что шоколад делает полезным наличие флаванолов. В темном, где какао 50-80%, их концентрация составляет 3,65 мг/г. В молочном шоколаде какао всего 35%, поэтому флаванолов там 0,69 мг/г. А в белом шоколаде их нет вовсе. Поэтому при примерно одинаковой (и весьма высокой) энергетической ценности эти виды шоколады по-разному влияют на способность организма усваивать жиры и сахар.

Темный шоколад помогает не набирать вес и снижает факторы риска кардиометаболических заболеваний. Молочный шоколад, который перенасыщен сахаром, официально признан «установленным диетическим фактором риска кардиометаболических заболеваний». Увы, несмотря на наличие очевидной закономерности, темный шоколад нельзя отнести к лекарственным продуктам. Для полноценного понимания его влияния на организм нужны дополнительные исследования.Источник &#8212 BMJ


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