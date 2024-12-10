 

Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный

10.12.2024, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сын знаменитого российского актера Бориса Щербакова раскрыл правду самочувствии своего отца. Актер был госпитализирован после того, как получил серьезную травму головы, однако медицинские специалисты выявили у него еще одно опасное заболевание.

Борис Щербаков получил диагноз “смещение скулы” и “перелом черепа”. В ходе хирургической операции актеру удалось восстановить поврежденные кости лица, при этом для стабилизации состояния была использована специальная металлическая конструкция. По словам сына Василия Щербакова, операция завершилась удачно.

Тем не менее, дальнейшие исследования показали наличие у актера редкого заболевания кишечника под названием “пневматоз”. Эта патология характеризуется образованием газовых пузырьков в стенках кишечника и может привести к опасным последствиям, таким как внутренние кровотечения и перфорация (прободение) кишечной стенки. Так что диагноз неутешительный.

Стоит напомнить, что информация о госпитализации Бориса Щербакова появилась 7 декабря. Артист получил тяжелые травмы, среди которых были перелом черепа и лицевых костей, а также ушибы мягких тканей. Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Москве, где супруга актера обнаружила его без сознания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Главу Конституционного суда Румынии, отменившего результаты выборов, убила упавшая новогодняя ёлка

10.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Часть №6

10.12 / Верховный суд рекомендовал декриминализовать побои, наносимые лицам с цветными волосами

10.12 / Мнение «аналитика»: О лошадиной дозе «этодругина»… А что, так уже можно?

10.12 / Новая светодиодная маска Become Anyone позволит стать кем угодно

10.12 / Мнение: Почему сталинским колхозам запрещено было владеть тракторами

10.12 / Мнение: Курьер против бойца СВО

10.12 / Депутаты несколько дней не посещали заседания Думы, предполагая, что парламент контролирует сирийская оппозиция

10.12 / На сайте «Российской газеты» случайно опубликовали «План окончательного раздела Польши»

10.12 / Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика