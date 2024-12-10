 

Главу Конституционного суда Румынии, отменившего результаты выборов, убила упавшая новогодняя ёлка

10.12.2024, 15:33, Разное
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Председатель Конституционного суда Румынии Мариан Энаке, накануне отменивший результаты первого тура президентских выборов, погиб в результате падения праздничной ели в городе Брашов.

Как говорится в пресс-релизе полиции, Энаке приехал на свою историческую родину на свадьбу близкого друга. По странному стечению обстоятельств наряженная новогодняя ель начала падать именно в тот момент, когда судья проходил мимо.

Полиция выясняет причину инцидента. В настоящий момент проводится опрос мэра Брашова Константина Джеорджеску и подрядчика работ по установке дерева Михая Джеорджеску. По стечению обстоятельств они оба приходятся родственниками Кэлину Джеорджеску – кандидату в президента Румынии, победившему в первом туре.

– Несмотря на наличие мотива, у обоих Джеорджеску есть железное алиби: как у родного брата Константина, так и у двоюродного Михая. Вероятно, это был несчастный случай, – прокомментировал ход расследования главный прокурор Брашова Мариан Джеорджеску – отец кандидата в президенты Румынии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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