Главу Конституционного суда Румынии, отменившего результаты выборов, убила упавшая новогодняя ёлка

Председатель Конституционного суда Румынии Мариан Энаке, накануне отменивший результаты первого тура президентских выборов, погиб в результате падения праздничной ели в городе Брашов.

Как говорится в пресс-релизе полиции, Энаке приехал на свою историческую родину на свадьбу близкого друга. По странному стечению обстоятельств наряженная новогодняя ель начала падать именно в тот момент, когда судья проходил мимо.

Полиция выясняет причину инцидента. В настоящий момент проводится опрос мэра Брашова Константина Джеорджеску и подрядчика работ по установке дерева Михая Джеорджеску. По стечению обстоятельств они оба приходятся родственниками Кэлину Джеорджеску – кандидату в президента Румынии, победившему в первом туре.

– Несмотря на наличие мотива, у обоих Джеорджеску есть железное алиби: как у родного брата Константина, так и у двоюродного Михая. Вероятно, это был несчастный случай, – прокомментировал ход расследования главный прокурор Брашова Мариан Джеорджеску – отец кандидата в президенты Румынии.

—