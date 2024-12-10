 

Верховный суд рекомендовал декриминализовать побои, наносимые лицам с цветными волосами

10.12.2024, 13:33, Разное
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Верховный суд считает необходимой частичную декриминализацию насилия в отношении лиц с цветными волосами, пирсингом и другими ненормативными украшениями. Согласно определению ВС, такие граждане своим видом высказывают неуважение к обществу и традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации, а следовательно сами инициируют конфликтные ситуации.

Суд рассмотрел ряд ситуаций, в которых отдельные граждане появлялись в публичных местах, имея «детали во внешности или одежде, очевидно не соответствующие полу, принципам маскулинности или женственности», а затем, получив побои или лёгкий вред здоровью, писали заявление о том, что они якобы потерпевшие.

ВС рекомендует во избежание нагнетания напряжения в обществе предпринять две меры. Во-первых, непременно фиксировать факт появления в публичном месте с провокационными элементами внешнего вида и давать ему оценку, к примеру, по статье о хулиганстве. Во-вторых, суд считает необходимым частично смягчить ответственность для лиц, поддавшихся на провокацию, «если только они не нанесли серьёзный вред здоровью так называемой потерпевшей стороне».

«Предлагаемые меры отвечают взятому курсу на гуманизацию законодательства, приближают его рамки к потребностям и ожиданиям широких слоёв народонаселения и гарантируют гражданам расширенную свободу действий, нацеленных на защиту традиционных ценностей», – говорится в комментарии ВС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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