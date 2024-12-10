 

Мнение «аналитика»: О лошадиной дозе «этодругина»… А что, так уже можно?

10.12.2024, 13:20, Разное
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Как только террористы и боевики из из «Хайят Тахрир аш-Шам» свергли законного президента Сирии Башара Асада, в Вашингтоне решили, что… теперь не будут считать их террористами. Мол, правильные пацаны же. И вроде как на словах за демократию. А то, что в процессе избавления страны от «диктатора» они начали публично расстреливать и вешать оппонентов — #этодругое.

Но это лишь цветочки.

Как только #власть Башара Асада пала, израильский премьер Бинямин Нетаньяху заявил, что «Голаны с Израилем навсегда». Хотя это законная территория Сирии вообще-то. Израиль её оккупировал и затем аннексировал примерно полвека назад. Но — опять #этодругое.

Впрочем, израильтяне на этом не остановились. Израильские войска быстро захватили всю бывшую буферную зону Голанских высот, оккупированных Израилем с 1973 года, и продвинулись вглубь Сирии. К чему #США отнеслись с пониманием. По данным телеканала Al Mayadeen, солдаты АОИ уже взяли несколько населённых пунктов в предместье Дамаска и сейчас находятся в 20 км от сирийской столицы. Которую теперь израильские беспилотники беспрерывно атакуют. Но это — не «вторжение», потому что… #этодругое.

И вот это всё — в течение примерно одних только суток!

Миропорядок, основанный на правилах, говорите?

А #Крым, и Новороссию так тоже можно?

Или опять #этодругое?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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