Мнение: Почему сталинским колхозам запрещено было владеть тракторами

Ещё к вопросу свободного предпринимательства, которое якобы было при Сталине, а потом якобы было зарублено Хрущёвым. Самые приспособленные неосталинисты занимают сейчас примерно такую позицию: раскулачивать они требуют только крупных собственников, тех самых «олигархов на яхтах», а вот маленького трудягу-пекаря, продающего булки в собственной пекарне, они агитируют за Сталина и КПРФ. Для них пекарь — не буржуй-эксплуататор, а свой парень, уважаемый винтик в экономике грядущего СССР 2.0. Сейчас пекаря угнетают коррумпированные чиновники, а в СССР 2.0 народная власть будет его чуть ли не в спину целовать: и долги простит, и бесплатный коммунистический кредит выделит, и налоги снизит, и от лишних проверок освободит.

Согласно этой легенде, при Иосифе Виссарионовиче экономика СССР опиралась на так называемые «артели», которые были нормальными капиталистическими предприятиями: сами решали, что производить, и по какой цене продавать. Сталинские артели, как заверяют нас неосталинисты, делали телевизоры, холодильники, кровати с набалдашниками и много чего ещё — при этом делали правильно, то есть без рвачества и без выдаивания прибавочной стоимости с трудового коллектива.

Миф о сталинских артелях мы разбирали несколько раз, например тут и тут. Если коротко: никакой свободы предпринимательства у сталинских артелей не было даже близко. Сталинским артелям спускали сверху план, при этом свою продукцию артели были обязаны сдавать в государственные магазины по фиксированным ценам. Самым распространённым в СССР типом артели был… колхоз, так называемая сельскохозяйственная артель.

Как известно, при Сталине колхозники работали за трудодни. Теоретически колхозники могли получать в конце года за трудодни оплату — зерно, мясо, овощи, даже деньги. На практике во многих колхозах при Сталине на трудодни не начисляли вообще ничего, то есть колхозники там работали на государство бесплатно.

Современные защитники колхозов утверждают, что в этом-то и заключалась настоящая справедливость, «как при капитализме». Логика у них следующая: колхозы были полноценной артелью, следовательно, если некая артель работала «в минус», виноваты в этом были исключительно нерадивые колхозники, которые работали плохо или мало. Как поработал, так и заработал. Лодырничал? Остался без денег и урожая, как и должно быть.

При капитализме, пожалуй, нам пришлось бы согласиться с этим суждением, хотя и с большим удивлением. Одним из главных пунктов агитации неокоммунистов является отсылка на две вымышленные реплики младореформаторов:

— Ну вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок.

— Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильнее.

Я не люблю Гайдара и Чубайса, так как считаю их проводниками злой воли США, однако конкретно этих слов они не произносили, тут коммунисты выдумали. При этом, повторюсь, странно наблюдать, как коммунисты обвиняют западников в социал-дарвинизме лихих девяностых, но при этом используют принципы того же социал-дарвинизма для оправдания Сталина.

Лирическое отступление. Социал-дарвинизм — преимущественно социалистическая проблема. Никакого капитал-дарвинизма нет, так как при капитализме общество является цельным, и государство следит, чтобы тарелка бесплатного супа была у всех. При социализме иначе: там общество расколото на полезных властям членов общества и на тех, кто не вписался в план. Сдал государству весь урожай и остался без какой-либо еды на зиму? Прости, колхозник, но это твои проблемы — городу нужна еда.

Так вот, про сталинские колхозы. При капитализме у фермеров и у фермерской артели есть определённые свободы:

— фермерская артель владеет землёй;

— фермерская артель владеет тракторами;

— фермерская артель продаёт урожай по рыночным ценам;

— из фермерской артели можно выйти в любой момент.

Поэтому если при капитализме фермерская артель разоряется, мы действительно можем пожать плечами и отвернуться. Фермеры добровольно попробовали, у них не получилось. Бывает. Голодать они в любом случае не будут, так как Россия — современное капиталистическое государство, проблемы голода у нас нет.

При Сталине было принципиально иначе:

— колхоз не владел землёй;

— колхоз не владел тракторами;

— колхоз должен был сдавать урожай по низким закупочным ценам;

— покинуть колхоз без спроса было нельзя.

Как видите, свободой предпринимательства тут и не пахло. Следовательно, винить колхозников в том, что колхоз получил убытки, несправедливо. Прибыльность или убыточность колхоза на 95% зависела не от них.

Низкие закупочные цены мы с вами недавно обсуждали. Сталин забирал у колхозов картошку по 4 копейки за килограмм и продавал в магазинах уже по 80 копеек (ссылка). И вот ещё пример, из выступления товарища Микояна на «бериевском» пленуме ЦК КПСС:

Для сравнения возьмем цену на керосин. Керосин стоил 10 копеек за литр в 1930 году, после неоднократного снижения теперь стоит 1 рубль 5 копеек. Раньше, чтобы купить 1 литр керосина, крестьянин продавал полкилограмма живого скота, а теперь четыре килограмма скота. Цены на живой скот за период более 20 лет ни разу не менялись, хотя общий уровень всех цен значительно повысился, несмотря на снижение цен за последние годы.

Нравы «второго крепостного права» можно наблюдать, например, в советском фильме «Председатель». В одной из сцен фильма парень и девушка хотят поехать учиться в город, но председатель колхоза запрещает им уезжать, так как ему нужны рабочие руки «крепостных». За попытку бежать из колхоза, не получив разрешение председателя, можно было получить уголовное дело. Таким старались без крайней нужды не рисковать.

Запрет на выход из колхоза не был абсолютным: к примеру, парень из фильма мог сбежать в город через армию, если бы ему подсказали, как правильно всё оформить после демобилизации. Были и другие способы покинуть колхоз — допустим, дать взятку председателю или ещё как-нибудь его уговорить. Но просто прийти и положить на стол заявление о выходе из артели, как это было бы в наши дни, колхозник не мог. Проведу аналогию: уехать из колхоза было по сложности примерно как купить себе сейчас нового китайца из автосалона за 3 млн рублей. Вполне достижимо, как мы можем убедиться, выглянув в окно, причём для многих это вообще не является проблемой — пошёл и купил.

Всё это мы уже обсуждали ранее, и вот теперь интересное — то, ради чего я затеял этот пост. В 1952 году к Сталину обратились два товарища, Санина и Венжер, с просьбой разрешить колхозам покупать у государства тракторы и тому подобную технику. Сталин ответил в том духе, что колхозам он разрешает владеть только мелким инвентарём типа грабель и лопат, а вот земля и тракторы должны остаться в собственности государства. Главный довод Иосифа Виссарионовича — если колхозы станут собственниками средств производства, они сделают тем самым большой шаг к свободному рынку, то есть к ненавистному ему капитализму.

Сталин считал, что продажа техники колхозам привела бы к их обособлению, созданию исключительного положения колхозов как собственников основных средств производства. Это противоречило идее социалистической собственности, в которой ключевые средства производства принадлежат всему народу. Введение товарного обращения, то есть помещение колхозов в условия более-менее свободного рынка, могло также привести к социальному расслоению. Более успешные колхозы могли бы накопить больше ресурсов, покупая технику, что сделало бы их эдакими коллективными буржуями и нарушило бы принципы равенства. Цитирую из ответа Сталина (ссылка):

Колхоз есть предприятие необычное. Колхоз работает на земле и обрабатывает землю, которая давно уже является не колхозной, а общенародной собственностью. Следовательно, колхоз не является собственником обрабатываемой им земли.

Далее. Колхоз работает при помощи основных орудий производства, представляющих не колхозную, а общенародную собственность. Следовательно, колхоз не является собственником основных орудий производства.

Дальше. Колхоз – предприятие кооперативное, он пользуется трудом своих членов и распределяет доходы среди членов по трудодням, причём у колхоза есть свои семена, которые ежегодно возобновляются и идут в производство.

Спрашивается: чем же собственно владеет колхоз, где та колхозная собственность, которой он может распоряжаться вполне свободно, по собственному усмотрению? Такой собственностью является продукция колхоза, продукция колхозного производства: зерно, мясо, масло, овощи, хлопок, свекла, лен и т. д., не считая построек и личного хозяйства-колхозников на усадьбе.

Нового тут ничего нет. Ленин называл крестьян «последним капиталистическим классом» и «мелкими товарными производителями», относя их к тому же разряду, что и мелких лавочников, лично работающих в своей лавке. Колхоз, который владеет тракторами и продаёт свою продукцию по свободным ценам, был бы с точки зрения Ильича ничем не лучше, чем, например, конгломерат лавочников, выкупивших себе в коллективную собственность торговый центр. Цитирую Ленина (ПСС, и.5, т.36, с.481):

…величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти…

Подведу итог

Никакой свободы предпринимательства, даже в виде артелей, при Сталине не было. Или, точнее, было при НЭПе, в 1920-е годы. К 1930-му Сталин всякую свободу предпринимательства в стране задушил, и, как мы видим по датам переписки, рьяно следил до самой своей смерти, чтобы никакой собственности у сельскохозяйственных артелей (колхозов) не было.