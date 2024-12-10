Мнение: Курьер против бойца СВО

Читаю в СМИ, что расценки для работы курьером в Москве растут со страшной силой, и в следующем году, как обещают, дорастут до 300 тысяч рублей в месяц. Я аж не поверил, полез на Авито. Вот, первое попавшееся объявление https://www.avito.ru/moskva/vakansii/kurer_ezhednevnaya_oplata_4159269056:

Курьер – ежедневная оплата. До 250 000 ₽ на руки.

Занятость: Полная

График: Гибкий

Частота выплат: Три раза в месяц

Опыт работы: Без опыта

В том числе для кандидатов: Старше 45 лет, С нарушениями здоровья, Для студентов, Для пенсионеров

Судя по требованиям (включая числа) – на что-то это очень похоже. Я задумался. Что-то я такое видел… Блин! Точно! Это ж как приглашение на контракт по СВО! Там, правда, меньше – всего 200 тыс. в месяц. Но так же – берут любых. Опыт не требуется.

Шизануться. Да, правда, есть разница: курьеров не убивают.