 

Мнение: Курьер против бойца СВО

10.12.2024, 12:10, Разное
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Читаю в СМИ, что расценки для работы курьером в Москве растут со страшной силой, и в следующем году, как обещают, дорастут до 300 тысяч рублей в месяц. Я аж не поверил, полез на Авито. Вот, первое попавшееся объявление https://www.avito.ru/moskva/vakansii/kurer_ezhednevnaya_oplata_4159269056:
Курьер – ежедневная оплата. До 250 000 ₽ на руки.
Занятость: Полная
График: Гибкий
Частота выплат: Три раза в месяц
Опыт работы: Без опыта
В том числе для кандидатов: Старше 45 лет, С нарушениями здоровья, Для студентов, Для пенсионеров

Судя по требованиям (включая числа) – на что-то это очень похоже. Я задумался. Что-то я такое видел… Блин! Точно! Это ж как приглашение на контракт по СВО! Там, правда, меньше – всего 200 тыс. в месяц. Но так же – берут любых. Опыт не требуется.
Шизануться. Да, правда, есть разница: курьеров не убивают.

Источник: Размышления вольного социолога


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