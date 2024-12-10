 

Депутаты несколько дней не посещали заседания Думы, предполагая, что парламент контролирует сирийская оппозиция

10.12.2024, 11:33, Разное
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Депутаты уже несколько дней не появляются в здании Государственной думы. Причиной этого назвали информацию, полученную от депутата Захара Беликова, о том, что парламент захвачен представителями сирийской оппозиции.

Несмотря на слабую вероятность такого события, народные избранники решили перестраховаться и не рисковать жизнью.

– Признаюсь, новость о захвате Думы боевиками кажется какой-то шуточной, но в официальном реестре сатирической информации, мы её не нашли, поэтому решили ждать сведений от Минобороны и МИД, – пояснил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Несколько дней парламентарии проводили экстренные совещания в подмосковных банях, обсуждая план возвращения контроля над зданием. Также рассматривался вариант создания временной Госдумы в Сочи, однако планам депутатов было не суждено сбыться – официальные источники подтвердили, что здание на Охотном ряду под уверенным контролем российских сил и на нём развевается государственный флаг РФ.

– Думу действительно заняли повстанцы, но не нашу, а город в Сирии, – резюмировал депутат Беликов.

В секретариате парламента уже зарегистрировано 250 заявлений о возмещении депутатам морального и физического ущерба из-за пропуска заседаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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