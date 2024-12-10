 

На сайте «Российской газеты» случайно опубликовали «План окончательного раздела Польши»

10.12.2024, 9:33, Разное
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На сайте «Российской газеты» (официальный публикатор нормативных документов правительства РФ) случайно опубликовали «План окончательного раздела Польши между ФРГ, Австрией и Россией».

Согласно документу, не позднее октября 2025 года Берлин, Вена и Москва планируют «вернуть свои исконные земли, незаконно находящиеся под контролем польского правительства».

– Правительства ФРГ, Австрийской Республики и Российской Федерации солидарны, что Третий раздел Польши, произошедший в 1795 году, по-прежнему считается легитимной процедурой и должен быть завершён к её 230-ой годовщине, – говорится в документе.

Через час после публикации план был удалён с сайта «Российской газеты», позже издание выпустило официальное опровержение. Оказалось, что документ был обнародован случайно из-за ошибки редактора – он должен был быть выпущен 14 октября 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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