 

Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус

10.12.2024, 9:10, Новости дня
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По его словам, отношения пары развиваются слишком стремительно, и это может стать причиной серьезных проблем. Асмус недавно показала обручальное кольцо от Бурца, который только что завершил развод с супругой.

Сабурский отметил, что такие резкие изменения в жизни человека могут свидетельствовать о глубоких внутренних конфликтах и эмоциональной неудовлетворенности. Несмотря на информацию о том, что Илья расстался с женой еще год назад, юридическое оформление развода произошло совсем недавно.

Психолог также акцентировал внимание на том, что идеализация партнера — распространенное явление, особенно в начале “Подростковая идеализация”, когда люди верят, что они “созданы друг для друга”, может привести к быстрому разочарованию. Сабурский предостерег, что такая динамика может оказаться опасной для обоих партнеров.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что если Илья не проработает свои предыдущие отношения и не осознает причины расставания, он может повторить старые ошибки. Важно понимать, что уход от одного партнера не гарантирует счастья с другим, если не разобраться в своих чувствах и мотивах.

Хотя речь о свадьбе пока не идет, наличие обручального кольца уже создает определенные ожидания.

“Кристина и Илья должны сами разобраться в своих чувствах”, — отметил психолог. Он также порекомендовал парам, находящимся на ранних стадиях отношений, не спешить с серьезными решениями и дать друг другу время для более глубокого понимания.

Сабурский добавил, что в возрасте 40 лет мужчины часто сталкиваются с кризисом среднего возраста. Это может повлиять на их желания и выборы. Смена партнера может быть вызвана стремлением к новизне и переоценкой жизненных ценностей. Важно помнить, что настоящие отношения требуют времени и терпения для формирования прочного фундамента.


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