Мнение «аналитика»: Об украинских вундервафлях… Что «Пекло» против «Орешника»?

Воспитание розгой бывает эффективным. Россия всего-то разок шлёпнула «Орешником» — да-да, он никуда не попал, ничего не разрушил и вообще существовал в единственном экземпляре, — а эхо слышно до сих пор. Но главное в том, чего не слышно с той поры: прилётов ATACMS’ов и прочих Storm’ов. С 29 ноября их нет в сводках Минобороны России. И в рапортах МОУ тоже нет.

Тем не менее, Владимир #Зеленский продолжает выпрашивать у Запада «дальнобойность». Он словно забыл, что… несколько дней назад сам же рекламировал новую вундервавлю — ракету-дрон «Пекло». По его словам на презентации, этот гибрид способен поражать цели на дальности до 700 км и лететь к ним со скоростью 700 км/ч. Что плюс-минус близко к параметрам тех же Storm Shadow: дальность до 560 км, скорость около 1000 км/ч.

А ещё раньше была представлена «Паляница» с дальностью 600 км и скоростью 450-600 км/ч. Она теперь якобы пошла в серию. И якобы где-то даже применялась. Хотя в сводки с мест боёв также не попала. Секретное оружие, чего уж там.

Вот в чём вопрос: зачем Владимир Зеленский выпрашивает у Запада то, что #Украина якобы уже производит сама в товарных количествах. Не, ну понятно, что от жадности. Но не только же в ней дело.

Автоматом напрашивается вывод, что заявленные характеристики «ракетодронов» завышены, и сильно. Так, по части «Паляницы», запускаемой с колёсной тележки, эксперты уже сделали вывод, что скорость её будет не выше 400 км/ч, да и дальность, вероятно, тоже вдвое меньше. А тепловой след от компактного турбореактивного двигателя — ориентировочно, JetCat P400 PRO или SW400 PRO с тягой в 40 кгс — облегчает поражение вундервафли ЗРПК «Панцирь-С1», и даже ЗРК «Стрела-10МН».

Также специалисты обратили внимание, что «Пекло» создано методом установки компонентов на деревянную или алюминиевую опорную раму: местами видны крепления к основе с использованием АБС-пластика и алюминиевых листов, соединённых заклепками. Это указывает на отсутствие серьёзных технических процессов при изготовлении изделия. А значит, его надёжность под вопросом.

И всё же поражает вот эта наивная вера украинцев в чудо-оружие. Когда-то молились на «Джавелины», потом на «Байрактары», затем на «Химерсы», «Леопарды» и «Абрамсы» — ничего не помогло. #Россия по-прежнему уверенно давит.

Значит, и «Пекло» не поможет?

А что тогда может спасти?

Позывной «Волга»?

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