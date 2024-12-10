Рупор кремлевской пропаганды: Не все герои носят плащи

Россиянин годами крал секретные документы с завода ASML — крупнейшего в мире поставщика (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2547340-russian-former-asml-employee-suspected-of-theft-of-trade-secrets) оборудования для создания чипов.

Мужчину обвиняют в том, что он буквально на своих плечах спас российское производство чипов, планомерно сливая документы ASML и Mapper Lithography. Сегодня герой должен предстать перед судом Роттердама на предварительном слушании, где суд рассмотрит вопрос о предварительном заключении.

Не все герои носят плащи, у некоторых — инженерная роба.

@exploitex – цинк

Если все так как описывают и если будет возможность, то неизвестного героя промышленного шпионажа надо обменять.

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