Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции

Источники сообщают, что Кейт планирует отказаться от традиции дарить подарки в канун Рождества, установленной королевой Елизаветой II. Эта практика восходит к 19 веку и была введена королевой Викторией и принцем Альбертом. С тех пор британская королевская семья собирается для обмена подарками накануне Рождества, а не в сам праздник.

Королева Елизавета II следовала этой традиции, считая важным сохранить Рождество как священный день, свободный от излишеств и потребительских проявлений. Однако Кейт Миддлтон считает эту практику устаревшей. По словам источника, близкого к семье, она всегда воспринимала идею обмена подарками накануне праздника как странную и неестественную. “Когда они займут трон, можно быть уверенными, что эта традиция будет пересмотрена”, — отметил источник.

В этом году Кейт Миддлтон будет очень занята подготовкой к празднику. Она запланировала провести рождественскую службу “Вместе на Рождество” в Вестминстерском аббатстве 6 декабря. В день самого Рождества она также собирается посетить церковную службу в Сандрингеме вместе с детьми и другими членами королевской семьи. Ожидается, что герцогиня и принц Уильям организуют свое собственное торжество, добавив новые элементы в традиции, которые будут более близки к их собственному стилю жизни.

Скорее всего, в их доме в Энмер-Холле атмосфера будет гораздо более непринужденной и семейной. По информации источника, Кейт и Уильям планируют дарить друг другу и своим детям настоящие подарки, что подчеркивает их стремление сделать праздник более личным и значимым.