Мнение: Еда дорожает, кредиты одолевают, но авторынок внушает серьёзный оптимизм

1. Рост цен на продукты в России в этом году слегка превысил общий рост цен — еда стала дороже на 13%, при этом некоторые продукты подорожали сильнее прочих (ссылка):



…Средняя розничная цена картофеля в России с января выросла на 24 процента на фоне низкой урожайности, аналогичную динамику продемонстрировало растительное масло. В свою очередь, стоимость говядины и чая в магазинах за этот период времени увеличилась в среднем на 18 процентов. Стандартная упаковка сливочного масла подорожала на 22 процента, а средняя цена пищевой соли показала прирост в 27 процентов.

По моим личным субъективным ощущениям инфляция в России — около 12%. Если учесть, что по депозитам и облигациям можно сейчас состругивать по 21% годовых, а дивидендные акции дают вообще космическую доходность, ситуация в стране весьма выгодна для инвесторов. Тем, кто живёт от зарплаты до зарплаты или в кредит гораздо тяжелее. На мой взгляд, это хороший повод пересмотреть свои финансовые привычки: закрыть оставшиеся кредиты и начать копить.

2. Из сухих цифр можно сделать вывод, что долговая нагрузка россиян остаётся небольшой (ссылка):



В настоящее время долговая нагрузка россиян составляет 11 процентов от совокупных доходов населения РФ. <…>

…ранее ЦБ зафиксировал рост числа россиян с тремя и более незакрытыми кредитами на руках. По итогам первой половины 2024 года суммарное количество подобных граждан в стране взлетело на 2,2 миллиона и превысило отметку в 13 миллионов.

На подобного рода клиентов, как уточнили в регуляторе, приходится более половины от суммарной задолженности населения по кредитам. Кроме того, в январе-июне в России выросло число займов у граждан, получивших необеспеченный потребкредит. За отчетный период показатель увеличился до 3,4 займа против 2,8 годом ранее. В целом же суммарное число заёмщиков в российских банках и микрокредитных организациях (МФО) за этот период превысило отметку в 50 миллионов.

На практике, конечно, дела обстоят значительно хуже. Кредиты есть не у всех, размеры кредитов также разные. Поэтому кто-то не платит банкам ничего, а кто-то отдаёт банкам 80% своего заработка и заваривает пакетики с чаем по три раза, прежде чем выкинуть их в ведро.

С одной стороны, кредиты — это тяжёлая болезнь. С другой стороны, с точки зрения старого инвестора, который не связывался с кредитами много лет, у кредитов есть существенный плюс. Инвестору приходится постоянно ломать голову — куда вложиться. Должникам гораздо проще: они могут просто досрочно закрывать свои кредиты, получая от этих операций на 100% надёжную и по-королевски высокую доходность.

3. Авторынок России выздоравливает: легковые автомобили становятся доступнее и россияне покупают их уже почти в таком же количестве, как в эпоху до санкций. Отечественный автопром как следует расшириться не успел, это было бы технически невозможно, поэтому главными игроками на нашем авторынке стали китайские заводы (ссылка):

За десять месяцев 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти на треть и превысили $12 млрд. Сегодня Москва является крупнейшим покупателем машин у Пекина. Причём на долю брендов из КНР уже приходится почти 60% всех продаваемых в РФ новых авто, хотя ещё несколько лет назад этот показатель не превышал и 10%. Концерны азиатской республики продолжают уверенно занимать места ушедших японских, европейских, корейских и американских конкурентов. В результате уже по итогам текущего года продажи легковушек в России могут не только вернуться к досанкционному уровню, но и превысить его, не исключают аналитики.

Главный проигравший от всего этого — Запад, включая Евросоюз и Японию. Пожалуй, оно в итоге и к лучшему. Во-первых, торговать с друзьями правильнее, чем торговать с врагами. Во-вторых, Китай сейчас технологически впереди, так что мы покупаем самые продвинутые, самые современные авто.