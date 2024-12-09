Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Сирии. 09.12.2024

Ситуация в Сирии. 09.12.2024

1. Захватившие власть боевики приступили к формированию переходного правительства. Будет нечто в духе ПНС Ливии.

2. Некоторые представители органов старой власти оказывают содействие в вопросах передачи власти.

3. Израиль продолжает оккупировать территории на юго-западе Сирии, пользуясь тотальным вакуумом власти.

4. Протурецкие боевики ведут штурм Манбиджа. Курды из СДС сопротивляются и сходу взять Манбидж боевики не сумели.

5. ВС РФ покидают базы в Рожаве. После краха правительства Асада нахождение в Рожаве стало бессмысленным.

6. По базам в Латакии – пока ведутся переговоры о возможности их сохранения. Решения о выводе пока нет.

7. РФ и Иран уже контактируют с захватившими власть боевиками. В посольстве Сирии в Москве уже поднят флаг "зеленых".

8. Асад с семьей в Москве. Путин предоставил им политическое убежище. По некоторым данным наши также помогли эвакуировать Сухейла.

9. Махер Асад ушел в Ирак вместе с частью своих солдат. В Восточной Сирии было брошено большое кол-ва солдат и техники.

10.Запад уже ведет подготовку к легализации ХТШ и Джулани, представляя их "прогрессивными повстанцами", хотя по сути это "Аль-Каида".

11.ИГИЛ сейчас активно вербует личный состав, пользуясь тем, что боевиков повыпускали из тюрем и образовался вакуум власти. ИГИЛ усилится.

12.ХАМАС поздравил боевиков с захватом власти в Сирии. Это не должно удивлять, ХАМАС до 2016 года был на стороне боевиков.

13.Ливан и Ирак продолжают укреплять границу, ожидая роста потока беженцев и возможных атак со стороны боевиков.

14.По всей стране продолжаются грабежи и мародерства. Идут и расправы над силовиками служившими Асаду.

15.США и Израиль продолжают бомбить склады и позиции бывшей сирийской армии, пытаясь уничтожить часть военной техники САА.

16.Экономическая ситуация в стране резко ухудшается. Обвалилась местная валюта, нарастают проблемы с ГСМ (которые были и до этого)

В целом, после дележа трупа убитой САР, можно ожидать начала войны за эти останки с весьма вероятным расчленением единой Сирии.

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