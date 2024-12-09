 

Новое правительство Сирии намерено построить современное демократическое государство на основе радикального ваххабизма

09.12.2024, 19:33, Разное
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Лидер сирийских боевиков Абу Мухаммад аль-Джулани объявил, что решил построить новую Сирию в качестве современного, демократического, мирного государства, стоящего на принципах радикального ваххабизма и салафизма.

Выступая на пресс-конференции в Дамаске, аль-Джулани развеял опасения о том, что Сирийская Арабская Республика вновь станет диктатурой или же будет охвачена гражданской войной.

– Наша новая страна – это уже не арабская, а исламская республика. Сирийская Исламская Республика, которая будет открытой и приветливой для всех людей, кроме христиан, буддистов, индуистов, агностиков, атеистов, шиитов, езидов, алавитов и некоторых суннитов, которых мы считаем неверными, – сказал он. – Также не вижу причин опасаться гражданской войны – мы разобьём всех врагов так же легко, как разбили режим Асада.

Затем полевой командир потребовал увести журналистку, задавшую вопрос, поскольку не увидел рядом с ней мужа.

– Но вы видели – сперва я ей ответил, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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