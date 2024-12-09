Мнение: На смерть предыдущего Патриарха

А сегодня, оказывается, своеобразная годовщина: 16 лет со дня смерти предыдущего Патриарха РПЦ, Алексия Ридигера. День траура всех православных во всем мире. У меня был текст по поводу и в связи с тем “трауром” – полный неподдельного изумления.

Позор и слава смертных дел

Сегодня, выходя из метро в переход под Маросейкой, первым делом обратил внимание на закрытый закуток “Связного”. “О! – была первая мысль. – Неужели и “Связной” уже накрылся в связи с кризисом?”

Иду дальше к себе в офис, вижу – закрыты вообще ВСЕ магазинчики, расположенные в переходе. И книжный, и видео, и газетный киоск, и всякая бижутерия – всё-всё. Закрыто, свет не горит… И это средь бела дня, в будни! Тут, наконец, сообразил: блин, это ж у них, стало быть, траур! По случаю всенародной скорби запретили торговать книгами и сотовыми телефонами! Логично, логично…

Поднимаюсь на Маросейку – и впрямь: движение перекрыто, колокол – бамм! бамм! Дождик надоедливый моросит, небо серое, промозгло – и народ, народ с зонтами вдоль улицы, с обеих сторон обступили мостовую, вверх по Маросейке хрен протолкнешься! Чего-то ждут, видимо, похоронной процессии.

Еле протолкался в свой переулок, иду, недоумевая… Все-таки не понимаю я свой народ! Вспомнились еще, кстати, торжественные сообщения по телевизору – как там все эти дни вели публичный подсчет скорбящих: в субботу 25 тысяч человек простились с Патриархом… В воскресенье – еще 25 тыс.; всего, стал быть, 50 тыс.! Так-так…

Может, конечно, и приписали несколько тысяч, даже наверняка; но ведь – продолжаю я рассуждать – СОВСЕМ ведь не могли соврать; значит, реально ведь десятки тысяч моих сограждан стояли часами (!) в какой-то немыслимой очереди у бетонного ХаХаЭса, под дождем, в гнуснейшую погоду… РАДИ ЧЕГО??

Я пытаюсь разобраться здраво. Это ведь далеко не первые торжественные похороны на моей памяти. Были похороны Сахарова, похороны Ельцина, похороны Высоцкого, да хоть недавние похороны Магомаева. Туда тоже приходили тысячи людей, тоже стояли целые часы, чтобы проститься… И вот это я понимаю, потому что умершие были действительно, как к ним ни относись, но выдающиеся ЛИЧНОСТИ прежде всего.

Я понимаю, когда человек хочет проститься с каким-то выдающимся общественным деятелем или творцом – потому что ощущает его уход как свою ЛИЧНУЮ потерю. Выдающиеся люди – возьмем наиболее нейтральный пример: Муслим Магомаев – тем и замечательны, что для многих и многих они – часть ИХ жизни, они влияли и влияют на жизнь большинства – и вот это большинство приходит к ним отдать последнюю дань…

И вот – Патриарх Алексий. Нет, ей-богу, ничего плохого я о нем не говорю и говорить не собираюсь, даже безотносительно к латинской пословице. Но я удивлен тем, что не могу сказать и ничего хорошего. Я вполне допускаю, что Алексий Ридигер был сам по себе неплохой человек: но что, разве этого достаточно, чтобы ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ стоять на холоде вдоль улицы? Причем я честно стараюсь себе представить: вот я – верующий… И что? Что мне Алексий?

Что мы можем сказать об Алексии ЛИЧНО? Он был выдающийся оратор, мог нести “слово божие” так, что камни плакали и закоренелые безбожники в одночасье уходили в монастырь? Не слыхал о таких его ораторских способностях.

Он был выдающийся богослов, теософ или как там это еще называется? Он как-то суперски истолковал православное Евангелие, продвинул учение о православной вере куда-то вперед, объяснил что-то, о чем прежде не догадывались? Я об этом ничего не знаю.

Он славился некой поразительной политической смелостью, “истину вождям с улыбкой говорил”, к его словам прислушивались даже злостные “безбожные” правители (ну, к примеру, Брежнев; или, хе-хе, Андропов)? Вот именно, что “хе-хе”. Наоборот – да, тут нет никаких сомнений; “верный ленинец, продолжатель дел партии и правительства”. Какой партии – тут справедливо не уточняем, ибо – любой, важно, чтоб в связке с правительством.

Может, это был выдающийся мученик, пострадавший “за веру”: большевики гноили его в ГУЛАГе, ревели “отрекись!” – а он, вишь, и на каторге не отрекся, “за что его народ и любит”?

Да какая там “каторга”, братцы: гладкая, ровная карьера, ступенечка к ступенечке, все время “вперед и выше”. Образец для любого молодого “карьерного бюрократа”! Так кто ж там стоит в очередях – неужели все сплошь якеменки?

Может, он церковь реформировал, сделал ее ближе к народу, поднял ее престиж своими умелыми действиями? Да какой там! Попы говорят все на том же церковнославянском, как и 300 лет назад, а веселые делишки типа “РПЦ как эксклюзивный поставщик женских колготок “Сан Пеллегрино” на российский рынок” едва ли так уж способствовали подъему престижа церкви…

То есть что мы видим: не проповедник, не реформатор, не богослов, не мученик за веру, не выдающийся управленец: гладкий, успешный карьерный священник, у которого “все получилось”. И что? У Данте (да простится мне упоминание католика в таком контексте) есть слова о тех, кто “умер, не изведав Ни славы, ни позора смертных дел”. Лучше не скажешь!

Как хотите, но я прихожу к одному, единственно возможному выводу: хоронят не человека, хоронят ДОЛЖНОСТЬ. Как называли православие злые критики “обрядоверием” – так оно и выходит. Человека не знают, но ДОЛЖНОСТИ наш добрый народ спешит засвидельствовать свое почтение.

Людям как будто невдомек, что должность-то как раз не умирает: Патриарх умер – да здравствует Патриарх! И все по кругу…

О чем скорбим, православные? (2008)