Мнение «аналитика»: О разделке Украины… Ворованное никогда не идёт впрок?

Все же помнят, что украинская «незалежность» начиналась с воровства?

Первым делом в августе 1991 года Украина хапнула то, что ей никогда не принадлежало — элементы советской стратегической ядерной триады. Не только бомбы и ракеты, но и средства их доставки. В том числе гордость #СССР, стратегические бомбардировщики Ту-160. Уникальные летательные аппараты, оставившие далеко позади американские аналоги.

Ни к их созданию, ни к производству Украина не имела ни малейшего отношения. «Белые лебеди» были разработаны в ОКБ Туполева, производились на авиазаводе в Казани, а их эксплуатация оплачивалась только из союзного бюджета. Даже денежное довольствие лётчиков и техников. Ну и главный конструктор, Валентин Близнюк, родился в Восточном Казахстане, учился в Москве (МАИ), проработал всю жизнь у Андрея Туполева.

Тем не менее, 24 августа 1991 года Украина объявила весь советский арсенал СЯС, дислоцированный на её территории, «своей» собственностью. А потом ещё пыталась выторговать себе компенсацию за «отказ» в пользу России от части собственности бывшего СССР, находившейся за её пределами. Вот только советские долги брать на себя не хотела ни в какой доле.

По итогу, «самостийные» власти заполучили 19 Ту-160. Впрочем, вскоре выяснилось, что «хапнуть» — мало. Стратегические бомбардировщики — слишком дорогая игрушка. Для полёта на максимальную дальность одному Ту-160 нужно 170 тонн керосина, а для учебного полёта над национальной территорией – 40 тонн. Тратиться на горючее Киев не хотел, отчего самолёты летали не более пяти раз в год. Бомбардировщики простаивали на стоянке в Прилуках, имея на своих плоскостях национальную символику Украины. Иногда в воздух для парадов поднималась одна крылатая машина.

#Россия предлагала украинским властям выкупить самолёты оптом. Всё равно ведь безъядерной Украине они были без надобности. В 1993 г. Москва озвучила сумму: около 3 млрд долл. за самолёты, наземные командные и диспетчерские пункты, вспомогательное оборудование, техническую документацию и крылатые ракеты большой дальности. На тот момент озвученная цена почти в два раза превышала долг Украины за российский газ. Но Киев захотел 8 млрд долл. И не газом, а живыми деньгами. Не сторговались.

Потом было ещё несколько предложений. На каком-то этапе РФ сумела таки выменять восемь «Белых лебедей» в счёт погашения украинских газовых долгов. Казалось, дело стронулось с мёртвой точки. Но тут вмешались американцы. И по их настоянию оставшиеся Ту-160, а также Ту-95, ракеты и всё наземное оборудование были… уничтожены. Распилены на металлолом. За который Украина получила от США… только 15 млн долл. Россия в своё время предлагала украинцам по 25 млн долл. за каждый Ту-160. Жадность фрайеров сгубила. Ну а Вашингтон впоследствии объяснил такой шаг тем, что это «не позволило Китаю получить важнейшие технологии».

16 ноября 1998 г. Украина в присутствии американцев разделала с использованием оборудования Raytheon Technical Services Co. два Ту-160. При этом конус, венчавший носовую часть крылатой машины, отсекли и вручили с поклоном американскому послу. И ещё одна характерная деталь. Из 15 млн долл., которые Америка выделила на утилизацию самолётов, украинские подрядчики получили 7 млн, а остальные… растворились в воздухе, как след от лайнера.

Поучительная #история, в общем.

Может, украинцам с самого начала надо было меньше кланяться американцам и лучше договариваться с русскими?

Глядишь, и нынешних событий не случилось бы?

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