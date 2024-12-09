Мнение: Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Башар Асад прилетел в Россию — самое безопасное место в мире для тех, кто был втянут в большую политику США. Виктор Янукович жив и здоров, Эдвард Сноуден в полном порядке — они сделали правильный выбор. У Башара Асада, полагаю, тоже будет всё в порядке: у американцев нет возможности его достать.

События в Сирии развивались очень быстро. Враждебные Асаду силы начали наступление 29 ноября, и уже через неделю, в ночь на 08 декабря, «оппозиция» захватила Дамаск, столицу страны.

Армия Асада оказались настолько слабой, так что даже зарубежная помощь не помогла. Иран опубликовал в своём полуофициальном СМИ разъяснение в том духе, что в нынешней политической ситуации Иран был готов поддерживать Асада только до определённого предела, так как, цитирую, «иранские советники не должны были сражаться вместо сирийцев» (ссылка). Мы, кажется, поступили аналогичным образом: так как сирийская армия явно не желала воевать, а народу было как минимум всё равно, удерживать власть Асада на своих штыках Россия сочла нецелесообразным. Из прозрачного намёка иранцев в статье, на которую я сослался выше, можно заключить, что Башар Асад попытался очередной раз договориться с США, и США его по своему обыкновению надули. Если так, то это классика жанра: за дружбу с США надо платить.

Передача власти проходит настолько мирно, насколько это в нынешних условиях вообще возможно. Цитирую Форбс (ссылка):

Премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что поддержит преемственность управления. Он добавил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по передаче власти. «Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и с миром <…>, но этот вопрос зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом», — объявил он. Вопрос о российских военных в регионе будут решать новые власти, отметил премьер.

Лидер повстанцев Абу Мохаммед аль-Джулани заявил агентству AFP, что государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти. Такое сообщение появилось в Telegram-канале единого командования оппозиции и исламистов «Аль-Фатх аль-Мубин». «Всем военнослужащим в городе Дамаск строго запрещено приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором бывшего премьер-министра до их официальной передачи, а также запрещено стрелять пулями в воздух», — говорится в сообщении.

Похоже, что новая сирийская власть, НКОРС, хочет повторить успех талибов или, если угодно, успех большевиков: надеть пиджаки и изменить репутацию в сторону немного странных, но адекватных ребят, с которыми иностранцы могут нормально вести дела. Кстати, наши новые партнёры, талибы, уже успели поздравить сирийских мятежников с захватом власти (ссылка).

Теперь интересное. «Оппозиция Сирии», как её дипломатично называют на страницах ТАСС, заявила, что считает очень важным поддержание хороших отношений с Россией (ссылка). Русский МИД, в свою очередь, заявил, что Башар Асад принял решение мирно оставить пост и приказал подчинённым передавать власть боевикам (ссылка). В заявлении также сказано, что Россия, цитирую, «находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции».

Россия стала значительно сильнее за последние 25 лет. Примеры стран и группировок, вступавших в военный конфликт с современной Россией, слишком убедительны, чтобы у НКОРС было желание дразнить медведя без крайней на то нужды. Обратите внимание на адекватность Грузии, которая не только сохранила нейтралитет, отказавшись присоединяться в 2022 году к санкционному блицкригу против России, но и нашла в себе силы отказаться от смертельной опеки Запада. Грузинские политики прошли практический тренинг в 2008 году, поэтому конфликтовать с Россией они теперь категорически не хотят. У НКОРС ситуация аналогичная — руководители «сирийской оппозиции» успели на личном опыте убедиться, что у России достаточно сил, чтобы перекрасить карту интересного им региона в любой цвет.

Дальнейшее развитие событий предсказать почти невозможно. Прогнозировать будущее вообще очень тяжело, особенно когда речь идёт о малознакомой нам стране. Для меня, как и для всех, наполеоновский марш «оппозиции» на Дамаск стал сюрпризом, и я уверен, что это далеко не последний сюрприз.

Понятно, что многие блогеры разгоняют зраду, так как им нужно или продвигать американский тезис «Россия проигрывает», или выжимать эмоции у донатящей аудитории, или решать обе задачи одновременно. Вместе с тем пока что даже неясно, что конкретно произошло. Если бы дело происходило в 2012 году, я бы предположил, что мы наблюдали в прямом эфире размен Сирии на другую, более географически близкую для России страну. Однако сейчас я этот вариант рассматриваю только для того, чтобы вслух назвать его маловероятным: честное слово американцев очень дёшево, поэтому все сделки с ними можно строить только по принципу «деньги вперёд».

Что будет с русскими военными базами в Тартусе и Хмеймиме, более-менее понятно. По договору мы можем использовать их до 2066 года, и смена власти в Дамаске не отменяет этот договор. Мало того, «сирийская оппозиция» уже гарантировала нам безопасность наших баз и наших дипломатических учреждений на территории Сирии (ссылка).

В теории НКОРС может передумать и всё же наши базы атаковать, но я бы на их месте не стал. Проведу аналогию: здравомыслящий человек не будет нападать с палкой в руках на взрослого медведя, чтобы забрать из его берлоги литровую банку мёда. Потенциальный приз не окупает даже 1% риска. Да, как показывает опыт, американцы могут приказать своим маленьким друзьям разбить голову об русскую армию, однако есть два обстоятельства, которые помешают американцам провернуть свой излюбленный трюк.

Во-первых, я сильно сомневаюсь, что США полностью контролируют новую сирийскую власть, которая является рыхлым объединением из нескольких разных группировок. Кроме того, серьёзное влияние на лидеров «оппозиции» имеет Турция, президент которой настроен к США враждебно.

Во-вторых, роль главного злодея на Ближнем Востоке играет Израиль, а не мы. Вот и сейчас Израиль воспользовался проблемами соседа, чтобы вторгнуться в Сирию и оттяпать у неё значительный кусок территории. Судя по всему, новым властям Сирии придётся воевать с захватчиками за свою землю, что закроет вчерашним мятежникам дорогу в лагерь Израиль-США, но при этом подтолкнёт их к нейтралитету или даже к дружественным отношениям с Россией.

Повторюсь, предсказывать будущее почти невозможно, особенно в такие исторические моменты, так что я навряд ли буду удивлён, по какому бы сценарию события в Сирии ни пошли. Однако пока что происходящее выглядит выгодным для России.

1. Мы укрепили репутацию надёжного союзника, который даёт убежище своим друзьям, даже если они совершают критические ошибки и становятся после этого маловажными фигурами. У США, для сравнения, репутация обратная: дружба с США регулярно заканчивается очень плохо, даже смертельно.

2. Израиль — самое важное для Дональда Трампа государство на планете — ввязался в ещё одну дорогостоящую авантюру, оплачивать которую снова будут Соединённые Штаты. Полагаю, это усилит желание нового президента США как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, чтобы высвободить военные и финансовые ресурсы, которые Соединённые Штаты тратят на отработанный уже восточноевропейский материал.