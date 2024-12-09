 

В Нью-Джерси зафиксировано появление неопознанных дронов размером с автомобиль

09.12.2024, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начиная с 18 ноября жители нескольких округов штата Нью-Джерси фиксируют в небе появление неизвестных гигантских дронов. Как сообщает издание The Verge, дело дошло до того, что в Нью-Арке местный офис ФБР и администрация опубликовали совместное обращение к жителям с просьбой поделиться любой информацией о загадочной «деятельности дронов». Одновременно в соцсетях пользователи публикуют видео с неопознанными объектами, медленно парящими в ночном небе.

Дело дошло до того, что в конце ноября Федеральное управление гражданской авиации ввело запрет на полеты любых беспилотников над гольф-клубом избранного президента Дональда Трампа в Бедминстере.

Вышеперечисленные события дали обильную пищу сторонникам теорий заговоров с участие НЛО. Одновременно их оппоненты утверждают, что по крайней мере один из идентифицированных «дронов» — всего лишь пассажирский самолет. Однако пока, даже несмотря на поступающую информацию, происхождение больших неопознанных дронов остается загадкой.

Источник &#8212 The Verge


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / В Сирии установлены 6 мировых рекордов по бегу на разные дистанции

09.12 / Мнение: «Таганские» и Универмаг «Москва»

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Сирии в динамике. 2012-2024

09.12 / «Солнечная краска» позволит электромобилям Mercedes ездить без подзарядки

09.12 / Рождественский вертеп в Ватикане – Папа Франциск поклонился Иисусу-“палестинцу”

09.12 / Православный священник из Благовещенска рассказал, как основал K-pop

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Донецке. 09.12.2024

09.12 / Симулятор полета FuninVR: виртуальная реальность с вращением на 360° и доступная цена

09.12 / «Хрущ и кукуруза» – обнаружена ранее неизвестная басня Крылова

09.12 / Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика