В Нью-Джерси зафиксировано появление неопознанных дронов размером с автомобиль

Начиная с 18 ноября жители нескольких округов штата Нью-Джерси фиксируют в небе появление неизвестных гигантских дронов. Как сообщает издание The Verge, дело дошло до того, что в Нью-Арке местный офис ФБР и администрация опубликовали совместное обращение к жителям с просьбой поделиться любой информацией о загадочной «деятельности дронов». Одновременно в соцсетях пользователи публикуют видео с неопознанными объектами, медленно парящими в ночном небе.

Дело дошло до того, что в конце ноября Федеральное управление гражданской авиации ввело запрет на полеты любых беспилотников над гольф-клубом избранного президента Дональда Трампа в Бедминстере.

Вышеперечисленные события дали обильную пищу сторонникам теорий заговоров с участие НЛО. Одновременно их оппоненты утверждают, что по крайней мере один из идентифицированных «дронов» — всего лишь пассажирский самолет. Однако пока, даже несмотря на поступающую информацию, происхождение больших неопознанных дронов остается загадкой.

Источник — The Verge