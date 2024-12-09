Мнение: «Таганские» и Универмаг «Москва»

В Мосгорсуде, на судебном процессе в отношении лидеров и участников ОПГ «Таганские» состоялось уже 32 заседания. Впереди еще не менее 25 заседаний. Предполагаю, что процесс завершится в марте-апреле 2025 года, не раньше. Но у присяжных думаю, уже сложилось мнение, что образ лидеров «таганских» как успешных бизнесменов – это миф. Бизнесменами они были никудышными, всегда руководствовавшимися правилом «сила есть – ума не надо». И очередное тому подтверждение – эпизод убийства юриста Универмага «Москва» Андрея Бралюка и захват активов одного из крупнейших торговых предприятий Москвы.

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