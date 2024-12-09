 

Рождественский вертеп в Ватикане – Папа Франциск поклонился Иисусу-“палестинцу”

09.12.2024, 13:55, Разное
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В Ватикане состоялась церемония представления рождественского вертепа – скульптурной композиции, изображающей рождение в Вифлееме Иисуса Христа. В нынешнем году она была изготовлена мастерами из Бейт-Лехема, и младенец Иисус возлежит в яслях на куфии – палестинском платке, известном также как “арафатка”.

Как отмечает газета The New Arab, вертеп был организован при содействии Палестинского президентского комитета по церковным делам и палестинского посольства в Ватикане. В церемонии участвовал член Исполкома ООП Рамзи Хури, возглавляющий президентский комитет по церковным делам.

“Палестинская куфия стала национальным символом, эмблемой борьбы против израильской оккупации”, – подчеркнуло издание.

На протяжении длительного периода палестинское руководство пытается объявить Иисуса палестинцем. Появление подобной скульптурной композиции в Ватикане свидетельствует, что католическая церковь поддерживает эти усилия.


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