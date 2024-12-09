Православный священник из Благовещенска рассказал, как основал K-pop

Южнокорейский

музыкальный критик Хвон Чон Чук рассказал в интервью «Панораме», как возникла и

обрела популярность музыка в жанре K-pop. Её основоположником в конце 1980-х стал простой советский

священник, приехавший из Благовещенска в Сеул по обмену.

Отец

Никанор до того, как стать священником, несколько лет играл на балалайке в благовещенском

самодеятельном ансамбле и даже дважды становился лауреатом городских конкурсов.

По образованию он был инженер-механик, и руководство иногда отправляло его в

заграничные командировки для обмена опытом. Поскольку рукоположение отца

Никанора в 1987 году было тайным, и он не афишировал свою принадлежность к

священству, последнюю свою командировку он получил уже будучи в сане. Получив

визу на выезд из СССР, он перебрался в Сеул и там уже открыто заявил, что служит в церкви и обратно в Союз не вернётся. Вместо этого он устроился

служить в один из местных храмов и вскоре возглавил там церковный хор.

Под

руководством отца Никанора вскоре песни хора стали очень популярными в Сеуле.

Послушать их в храм ходили даже неверующие или представители местных конфессий.

Желая разнообразить литургию, отец Никанор стал учить мальчиков из хора не

только петь, но и танцевать. Это принесло ему ещё большую популярность, но вызвало

гнев епископа: он запретил пляски в храме, и отцу Никанору пришлось продолжать

свою музыкальную деятельность вне церковных стен. Тем не менее, его коллектив

не разбежался, а вскоре его воспитанники основали первую в Корее K-pop группу «Чонсан», что переводится

как «Батюшка».

К слову, само

название K-pop вовсе происходит не от названия

поп-музыки. «Поп» в нём отсылает к названию православного священника. Вскоре

один из участников «Чонсана» и первых воспитанников отца Никанора стал

музыкальным продюсером группы BTS, которая обрела

огромную популярность. В их песнях до сих пор немало православных мотивов, слов

о любви к России и желании стать монахом.

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