 

Православный священник из Благовещенска рассказал, как основал K-pop

09.12.2024, 13:33, Разное
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Южнокорейский
музыкальный критик Хвон Чон Чук рассказал в интервью «Панораме», как возникла и
обрела популярность музыка в жанре K-pop. Её основоположником в конце 1980-х стал простой советский
священник, приехавший из Благовещенска в Сеул по обмену.

Отец
Никанор до того, как стать священником, несколько лет играл на балалайке в благовещенском
самодеятельном ансамбле и даже дважды становился лауреатом городских конкурсов.
По образованию он был инженер-механик, и руководство иногда отправляло его в
заграничные командировки для обмена опытом. Поскольку рукоположение отца
Никанора в 1987 году было тайным, и он не афишировал свою принадлежность к
священству, последнюю свою командировку он получил уже будучи в сане. Получив
визу на выезд из СССР, он перебрался в Сеул и там уже открыто заявил, что служит в церкви и обратно в Союз не вернётся. Вместо этого он устроился
служить в один из местных храмов и вскоре возглавил там церковный хор.

Под
руководством отца Никанора вскоре песни хора стали очень популярными в Сеуле.
Послушать их в храм ходили даже неверующие или представители местных конфессий.
Желая разнообразить литургию, отец Никанор стал учить мальчиков из хора не
только петь, но и танцевать. Это принесло ему ещё большую популярность, но вызвало
гнев епископа: он запретил пляски в храме, и отцу Никанору пришлось продолжать
свою музыкальную деятельность вне церковных стен. Тем не менее, его коллектив
не разбежался, а вскоре его воспитанники основали первую в Корее K-pop группу «Чонсан», что переводится
как «Батюшка».

К слову, само
название K-pop вовсе происходит не от названия
поп-музыки. «Поп» в нём отсылает к названию православного священника. Вскоре
один из участников «Чонсана» и первых воспитанников отца Никанора стал
музыкальным продюсером группы BTS, которая обрела
огромную популярность. В их песнях до сих пор немало православных мотивов, слов
о любви к России и желании стать монахом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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