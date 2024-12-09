 

Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Донецке. 09.12.2024

09.12.2024, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате теракта в Донецке был убит бывший начальник колонии в Еленовке Виталий Евсюков.
Под днищем его внедорожника сработало взрывное устройство. Евсюков погиб, его жене оторвало ногу, сейчас она в госпитале.

Еленовская колония получила широкую известность тем, что в в 2022 году в результате обстрела колонии из РСЗО HIMARS там было убито около 50 боевиков "Азова", которые попали в плен в Мариуполе и некоторые из них начали колоться. Что собственно и побудило нацистов устранить свидетелей. Ну и вину за обстрел потом свалили на Россию, мол это она сама себя обстреливают.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Симулятор полета FuninVR: виртуальная реальность с вращением на 360° и доступная цена

09.12 / «Хрущ и кукуруза» – обнаружена ранее неизвестная басня Крылова

09.12 / Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года

09.12 / Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян

09.12 / «Теперь у вас на Родине демократия» – из ЕС могут депортировать 5 миллионов сирийских беженцев

09.12 / Starlink позволит отправлять сообщения из любой точки мира уже к концу этого месяца

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: День, когда Асад ушел

09.12 / Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк

08.12 / Мнение: Торжество русского НБС

08.12 / Мнение: Ленин и поляки о России, Покровский о великорусском шовинизме и советский национальный роман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика