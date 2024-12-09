Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Донецке. 09.12.2024

В результате теракта в Донецке был убит бывший начальник колонии в Еленовке Виталий Евсюков.

Под днищем его внедорожника сработало взрывное устройство. Евсюков погиб, его жене оторвало ногу, сейчас она в госпитале.

Еленовская колония получила широкую известность тем, что в в 2022 году в результате обстрела колонии из РСЗО HIMARS там было убито около 50 боевиков "Азова", которые попали в плен в Мариуполе и некоторые из них начали колоться. Что собственно и побудило нацистов устранить свидетелей. Ну и вину за обстрел потом свалили на Россию, мол это она сама себя обстреливают.

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