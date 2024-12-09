Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян

Как известно, от зорких глаз поклонников не ускользает ничего, и в этот раз они были особенно настойчивы. Проскурякова в своих последних публикациях предпочитает носить черные наряды, что добавляет загадочности ее образу.

На снимках она часто прикрывает рукой живот, что только подогревает интерес общественности. Несмотря на все слухи, сами супруги не комментируют ситуацию и предпочитают сосредоточиться на работе и воспитании своей дочери Вероники, рождение которой также прошло без особого шума.

Стоит отметить, что Игорь Николаев и Юлия действительно очень любят свою дочь. После свадьбы пара долгое время не могла стать родителями. Юлия откровенно признавалась, что мечтала о ребенке и даже обращалась за помощью к высшим силам. В 2013 году она посетила Покровский женский монастырь, где молилась о даровании ребенка у Матроны Московской. Позже они с мужем посетили храм, где находятся мощи святых Петра и Февронии, и именно после этого в их жизни произошло долгожданное событие.

В июне 2015 года Юлия появилась на светском мероприятии с округлившимся животом, что подтвердило радостные ожидания пары. Она делилась своими переживаниями, рассказывая о том, как долго ждали этого момента.

“Мы ждали и молились. Радикальных медицинских мер не предпринимали. Когда мы расслабились, тут-то все и случилось”, — заявила артистка.

Юлия уверена, что каждая пара получает ребенка в свое время, когда они готовы к этому. Сейчас, когда слухи о новой беременности вновь всплывают в сети, поклонники с нетерпением ждут новостей от звездной пары.