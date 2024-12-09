 

Starlink позволит отправлять сообщения из любой точки мира уже к концу этого месяца

09.12.2024, 9:30, Разное
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SpaceX заявила об успешном запуске на орбиту 20 новых спутников сети Starlink. Данная миссия завершает формирование первой орбитальной оболочки группировки Starlink. Илон Маск заявил, что эта технология позволит использовать обычные смартфоны для подключения к интернету в любой точке Земли. В настоящее время пропускная способность системы ограничена 10 Мбит/с, но в будущем она будет существенно выше.

К концу этого года Starlink будет доступен только для отправки и получения текстовых сообщений. Голосовые вызовы и передача данных станут доступны в 2025 году. Стоимость услуги пока не озвучена, но уже представлен вариант роуминга от Starlink, стоимостью 50 долларов в месяц за 50 Гб. Starlink применяет стандартные протоколы, что обеспечивает полную совместимость системы с любыми современными телефонами. Компания развивает сотрудничество с мобильными операторами по всему миру, продвигая собственный подход в области связи.

SpaceX разработала специальные параметры для своих спутников, способные гарантировать надежную связь. Все ее спутники оснащены LTE-модемами и подключены к общей группировке из 6799 спутников Starlink через лазерную магистраль.Источник &#8212 Starlink


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