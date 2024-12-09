Рупор кремлевской пропаганды: День, когда Асад ушел

Сообщают, что Башар Асад и его жена Асма прибыли в Россию и это якобы их первое фото.

Ранее Асад санкционировал передачу власти боевикам и ушел с поста президентами. 8 декабря 2024 года стало днем конца Сирийской Арабской Республики.

Страна сейчас будет погружаться в новый передел и новую итерацию гражданской войны между группами боевиков, курдами, турецкими прокси и т.д. Наиболее вероятный сценарий – ливийский.

Также сегодня закончилась историческая серия мемов "Асад должен уйти".

Асад пережил всех своих главных врагов. Выиграл военную фазу конфликта, но проиграл мир.

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