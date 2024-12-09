Рупор кремлевской пропаганды: День, когда Асад ушел
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Сообщают, что Башар Асад и его жена Асма прибыли в Россию и это якобы их первое фото.
Ранее Асад санкционировал передачу власти боевикам и ушел с поста президентами. 8 декабря 2024 года стало днем конца Сирийской Арабской Республики.
Страна сейчас будет погружаться в новый передел и новую итерацию гражданской войны между группами боевиков, курдами, турецкими прокси и т.д. Наиболее вероятный сценарий – ливийский.
Также сегодня закончилась историческая серия мемов "Асад должен уйти".
Асад пережил всех своих главных врагов. Выиграл военную фазу конфликта, но проиграл мир.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет