Рупор кремлевской пропаганды: Сирия. После распада

Сирия. После распада

1. В Сирии идет процесс передачи власти боевикам. Часть чиновников и силовиков уже перекрасилась.

2. Идет неконтролируемая раздача оружия, открытие тюрем с боевиками ИГИЛ, безудержный грабеж и мародерство.

3. Турция захватывает Манбидж, Израиль захватил территории у Голанских высот.

4. Судьба российских баз в Латакии остается под вопросом. Вариант с выводом войск и флота достаточно вероятен.

5. Местонахождение Асада и его семьи неизвестно. Подтвержденной информации на данный момент нет.

6. Ирак укрепляет границу с Сирией ожидая, что последствия вскоре обрушаться и на него.

7. Иран фактически самоустранился от происходящего. Посольство Ирана в Дамаске было разграблено, как и Центрбанк и президентский дворец.

8. Фактически деструкция государства уже произошла и сейчас речь идет о формировании некой новой полит.реальности в условиях тотального краха.

9. История мемов про "Асад должен уйти", начавшаяся в 2012 году, завершилась в 2024 году. Асад выиграл войну, но проиграл мир. Причин у этого много и про них отдельно.

10.Россию сейчас должны волновать вопросы минимизации последствий произошедшего для своих позиций на Ближнем Востоке и Африке.

Ну и решить вопросы безопасности своих граждан в Сирии, а также помочь перебраться в Россию тем работавшим с нами сирийцам, которые не захотят оставаться в зеленой Сирии.

UPD:

МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение передать власть в Сирии мирным путем и покинул пост президента Сирии. Россия в этих переговорах участия не принимала. Асад находится за пределами Сирии.Базы РФ в Латакии находятся в повышенной готовности, но угрозы их безопасности на текущий момент нет.

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