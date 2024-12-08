 

Мнение: Горе

08.12.2024, 22:09, Разное
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В матче на первенство мира по шахматам я болею за китайца. И Динь сегодня проиграл! Зевнул несложный удар и остался без фигуры с индийцем. Ужас! Как же так, Динь?! Эх… Я расстроился.

Кто меня знает, наверняка удивится – как я могу, при моем отношении к “муравьиной цивилизации” Китая, болеть за китайца? Сам удивляюсь, но, как говорится, сердцу не прикажешь. Дин Лижень вызывает какое-то материнское чувство своей неприкаянностью. Он всегда был похож на потерявшегося щенка. Я-то его помню еще с его восхождения на шахматный Олимп, когда он блистал на Кубке мира по шахматам… Тогда, помню, он ходил фотографироваться на все официальные фотографии ФИДЕ в спортивном костюме – типа как наши гопники “с раёна” в “адидасе”. Да, так и рассекал в трениках. Однако этот прикид только подчеркивал его вид заморыша. А играл при этом – свободно, раскованно, агрессивно! Очень был хорош за доской, громил всех.

В общем, Дин Лижень – моя любовь. Он, став чемпионом, похоже, как-то надломился в своем мончструозном Китае, согнулся под ответственностью перед Партией, что ли… Многие считают, что у него какой-то психический надлом, даже сомневались, что он сможет играть. И вот он все-таки вышел против юного гения Гукеша, и даже сражался до сегодняшнего дня вполне достойно… И вот сегодня – пропустил удар.

Источник: Размышления вольного социолога


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