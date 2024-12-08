Мнение: Дворники до революции, целебные прогулки и миллионные штрафы за табак детям

1. Вахрушева Наташа пишет в комментариях на Дзене (ссылка), что у дворников до революции была обязанность мести мостовую дважды в день и… четыре раза в день её поливать. В качестве убедительной иллюстрации — фотография страницы книги «Петербургские пауки». Это из серии «Русский уголовный роман» — детективы дореволюционных авторов.

Я ничего не могу сказать о художественных достоинствах этих книг — я их не читал — однако в качестве источника знаний об эпохе, полагаю, они подходят.

2. Американские учёные утверждают, что один час прогулки в день продлевает жизнь человека на 5-6 лет (ссылка):



Математическая модель строилась на точных данных об активности людей в возрасте старше 40 лет, измеренной с помощью акселерометров. Сопоставляя ежедневную физическую активность с массой других медицинских данных, ученые пришли к выводу, что у самой активной группы добровольцев риски смертности были на 73% ниже, чем у самых малоподвижных.

Анализ показал, что если бы все американцы были также же физически активны, как люди в этой группе, то они могли бы получить дополнительные 5 лет жизни. Также ученые подсчитали, что часовая прогулка для малоподвижных людей дает более шести дополнительных часов жизни. <…>

Ранее в другой работе ученые показали, что занятия спортом усиливают рост нейронов в четыре раза. Оказалось, что такой результат проявляется уже через несколько дней тренировок.

Тут следует сделать три замечания. Во-первых, у американцев большие проблемы с ожирением, поэтому для них прогулки особенно полезны. Не факт, что тот же эффект по продлению жизни будет достигнут для народов более субтильного телосложения.

Во-вторых, час прогулки в день складывается в год жизни за каждые 16 лет, если считать то время, когда мы не спим. Таким образом, за 80 лет жизни человек потратит на прогулки те же 5 лет. Выигрыш не вполне очевиден — для тех, во всяком случае, кто гулять не любит.

В-третьих, нельзя вот так просто выйти на улицу и начать гулять: нужны хотя бы минимальные условия. Например, нужны тротуары, которые во многих американских городах считают излишеством.

3. В Госдуме собираются резко ужесточить штрафы за продажу детям табака – и не только табака (ссылка):

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. <…>

Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе… <…>

Законопроекты призваны повысить штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства до 2 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предлагается применить уголовное наказание.

Два миллиона — это годовая прибыль небольшой точки с вейпами или табачной лавки. Одна ошибка, и ты ошибся. Не очень-то справедливо, если учесть, что продавцы — живые люди, и они могут в какой-то момент полениться спросить паспорт у покупателя, который выглядит взрослым. Дальше предприниматель платит штраф и разоряется, а продавец пожимает плечами и немедленно устраивается на работу в соседний ларёк — вообще не потеряв в деньгах.

Как итог, может получиться стандартный формат удара депутатов по малому бизнесу: наказываем не тех, кто виновен, а тех, кого проще наказать.