Историки доказали, что Сирию создал Владимир Ленин

Эксперты Российского военно-исторического общества на экстренной пресс-конференции объявили, что обнаружили уникальные архивные карты, которые убедительно доказывают непосредственную причастность лидера большевиков Владимира Ленина к созданию Сирийской арабской республики.

– Владимир Ильич не только волюнтаристски чертил границы на территории бывшей Российской империи, но и добрался до Ближнего Востока, – заявил доктор исторческих наук Михаил Покровский, – Именно он лично давал указания о создании Сирии, не считаясь с интересами проживающих там народов. И тем самым заложил все противоречия, которые привели к сегодняшнему кризису. Всё это было сделано, чтобы дестабилизировать регион.

В РВИО заверили, что в ближайшее время в школы и детские сады поступит учебное пособие для проведения урока «Разговоры о важном» на тему «Либеральная демократия семьи Асадов: неудачный эксперимент большевиков», а также пообещали продолжить работу в архивах с целью актуализации устаревших подходов к геополитике.

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