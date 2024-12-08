Сын Такера Карлсона поступил на исторический факультет МГУ

Приказом ректора МГУ Виктора Садовничего на первый курс исторического факультета был зачислен 27-летний Бакли Карлсон – сын известного американского журналиста Такера Карлсона. В приёмной комиссии отметили, что иностранец досрочно и успешно сдал экзамены по русскому языку, обществознанию и истории России.

«Мне всегда хотелось получить качественное образование, а не наше американское. Желательно вообще советское… Но МГУ – хороший вуз, хоть и не входит в Лигу плюща, – отметил Бакли Карлсон. – Я очень доволен и не только потому что поступил, но и потому что буду пять лет жить в России – стране с традиционными ценностями, хорошими и дешёвыми продуктами».

Такер Карлсон рассказал коллегам, как готовил сына к поступлению.

«У меня было три часа материала по истории России от её главного историка, это лучше любой книги. А с другими экзаменами помог один очень хороший репетитор из Дагестана, у него все ученики сдают на 100 баллов», – подчеркнул журналист.

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