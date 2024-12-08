Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни

В марте 2024 года артист стал отцом, когда его невеста Сьюки Уотерхаус подарила ему дочь. Этот новый этап жизни стал для него настоящим откровением.

Паттинсон вспомнил, как они с Сьюки впервые встретились в 2018 году на домашней вечеринке, где присутствовали другие знаменитости. Их места оказались напротив друг друга за настольной игрой, и с того момента началось их знакомство.

“Мы с Сьюки так смешили друг друга, что кто-то заметил, что мы недостаточно серьезно относимся к игре. Это был действительно приятный момент”, — рассказал он, улыбаясь.

С рождением дочери у Роберта возникли новые чувства и переживания. Он отметил, что в преддверии появления ребенка у него обострился родительский инстинкт, и он ощутил необъяснимую тревогу. Однако когда девочка наконец появилась на свет, актер с юмором описал ее как “маленькую картошку, которая много какает”. Эта шутка подчеркивает его легкое отношение к новым родительским обязанностям и умение находить радость в простых моментах.

Несмотря на счастье отцовства, Паттинсон также задумался о будущем в киноиндустрии. Изменения в личной жизни заставляют его переосмысливать свои приоритеты. “Сейчас я много думаю о том, что значит быть отцом и как это повлияет на мою карьеру”, — признался он. Актер отметил, что рассматривает возможность сократить свое участие в фильмах, чтобы больше времени проводить с семьей.