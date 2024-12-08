Рупор кремлевской пропаганды: “Украина хочет заключить мир
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Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров о мире.
Согласно заявлению Трампа, Украина очень хочет заключить мир с Россией.
Украинские СМИ сообщают, что окружение Трампа потребовало от кокаинового фюрера отменить его указ о запрете на ведение переговоров с Россией.
Обсуждаемые условия крутятся вокруг ухудшенной для Украины версии Стамбульских соглашений.
1. Минус 4 области (было 2) – вопрос о Херсоне и Запорожье висит в воздухе.
2. Отказ от вступления Украины в НАТО (РФ требует полного отказа, США предлагают отложить на 10-20 лет)
3. Некие гарантии безопасности от Запада и России
4. Обмен военнопленными всех на всех. Возвращение погибших.
5. Денацификация (???)
6. Демилитаризация (запрет на размещение иностранных военных баз, сокращение армии и ударных вооружений, военные учения только по согласованию с Россией)
И так далее.
Просто заморозка по линии фронта Россию не устраивает.
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Источник: Colonel Cassad
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