Рупор кремлевской пропаганды: “Украина хочет заключить мир

Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров о мире.

Согласно заявлению Трампа, Украина очень хочет заключить мир с Россией.

Украинские СМИ сообщают, что окружение Трампа потребовало от кокаинового фюрера отменить его указ о запрете на ведение переговоров с Россией.

Обсуждаемые условия крутятся вокруг ухудшенной для Украины версии Стамбульских соглашений.

1. Минус 4 области (было 2) – вопрос о Херсоне и Запорожье висит в воздухе.

2. Отказ от вступления Украины в НАТО (РФ требует полного отказа, США предлагают отложить на 10-20 лет)

3. Некие гарантии безопасности от Запада и России

4. Обмен военнопленными всех на всех. Возвращение погибших.

5. Денацификация (???)

6. Демилитаризация (запрет на размещение иностранных военных баз, сокращение армии и ударных вооружений, военные учения только по согласованию с Россией)

И так далее.

Просто заморозка по линии фронта Россию не устраивает.

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