 

Контрразведка Минкульта обезвредила сценаристов, которые по заданию ЦРУ очерняли чиновников и силовиков в сериалах

08.12.2024, 15:33, Разное
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Спецназ контрразведки Министерства культуры в ночь на 7 декабря задержал в Москве, Петербурге и Нижнем Тагиле членов банды сценаристов, последние 10 лет работавших на американскую разведку.

По предварительным данным, вредителям удалось проникнуть в крупнейшие российские кинокомпании и принять участие в съёмках как минимум 300 популярных сериалов и фильмов.

«Подозреваемые осознано создавали у зрителей образ некомпетентных чиновников и «оборотней в погонах» для подрыва авторитета государственной власти», – сказала замглавы контрразведки Минкульта Алла Ярилова.

Вывести шпионов на чистую воду удалось благодаря бдительности Всероссийского комитета зрителей по кинематографии — активисты проанализировали популярные отечественные сериалы и составили список картин, в которых были отрицательные герои-чиновники или силовики

«Далее общественники составили таблицу, в которой сопоставили имена сценаристов и лент, где государевы люди нарушали закон. Эти данные были переданы в наше ведомство, информация была проверена и полностью подтвердилась. Прошу всех граждан следовать этому пути и сообщать нам обо всём подозрительном, что происходит в культуре», – призвала чиновница.

Всего контрразведчики задержали 48 человек, все они уже арестованы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За работу на ЦРУ шпионам грозит от 15 до 25 лет тюрьмы, а также конфискация имущества и пожизненный запрет работать в сфере культуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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