Стартап Growl разработал электронного тренера по боксу с искусственным интеллектом

У многих еще свежи в памяти дни пандемии, когда в условиях вынужденной самоизоляции миллионы людей искали чем бы себя занять, создавая при этом самые необычные «домашние» устройства. Пандемия уже в прошлом, но стремление к изобретательству осталось.

Стартап Growl представил электронный тренажер для бокса Tonal с искусственным интеллектом на базе движка Unreal Engine. Тренажер оснащен проекторами, которые выводят изображение тренера в натуральную величину на выпуклую поверхность «груши».

Технология 3D-отслеживания движений собирает информацию о спортивной форме пользователя и его технике и предоставляет ему обобщенные данные.

Кроме «картинки» система предлагает интерактивное обучение и поддерживает мотивацию своих пользователей. Не исключено, что в ближайшем будущем Tonal также получит возможность организации спарринга с удаленным партнером по тренировкам.

Ожидается, что предварительные продажи начнутся уже весной 2025 года. По оценкам экспертов, Tonal станет одним из самых дорогих фитнес-тренажеров, подписка на который будет ежемесячно обходиться владельцу от $150 до $190.Источник — engadget