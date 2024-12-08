Стартап Growl разработал электронного тренера по боксу с искусственным интеллектом

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08.12.2024, 13:35, Разное
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У многих еще свежи в памяти дни пандемии, когда в условиях вынужденной самоизоляции миллионы людей искали чем бы себя занять, создавая при этом самые необычные «домашние» устройства. Пандемия уже в прошлом, но стремление к изобретательству осталось.

Стартап Growl представил электронный тренажер для бокса Tonal с искусственным интеллектом на базе движка Unreal Engine. Тренажер оснащен проекторами, которые выводят изображение тренера в натуральную величину на выпуклую поверхность «груши».

Технология 3D-отслеживания движений собирает информацию о спортивной форме пользователя и его технике и предоставляет ему обобщенные данные.

Кроме «картинки» система предлагает интерактивное обучение и поддерживает мотивацию своих пользователей. Не исключено, что в ближайшем будущем Tonal также получит возможность организации спарринга с удаленным партнером по тренировкам.

Ожидается, что предварительные продажи начнутся уже весной 2025 года. По оценкам экспертов, Tonal станет одним из самых дорогих фитнес-тренажеров, подписка на который будет ежемесячно обходиться владельцу от $150 до $190.Источник &#8212 engadget


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