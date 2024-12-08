 

«В мире 200 государств, всех президентов помнить нельзя» – в Кремле не знают, кто такой Башар Асад

08.12.2024, 13:33, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают сведениями о судьбе Башара Асада и даже не знают, кто это такой.

Песков посоветовал журналистам с вопросами о гражданах Сирии обращаться в сирийское посольство, если оно есть в Москве. По словам представителя Кремля, такой вопрос не следует адресовать руководству страны.

– Первый раз слышу. Вот этот Башир Асад – это кто, простите? Он гражданин России? Почему вы считаете, что Кремль может давать такие комментарии? Это не по адресу вопрос, – сказал он.

Узнав, что речь идёт о президенте Сирии, Песков напомнил, что в мире существуют порядка двух сотен государств.

– Всех президентов по имени и фамилии помнить нельзя – я надеюсь, что вы это понимаете. Если этот Башир из Сирии, то наверное, надо спросить в МИД или в посольстве сирийском, если оно есть в Москве у нас. Я лично о таком не слышал. И в целом Кремль не может отвечать за иностранных граждан, – резюмировал пресс-секретарь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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