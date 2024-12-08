Расставим точки над «i» – Россия, НАТО, Украина

НАТО находится в состоянии войны с Россией в Украине

НАТО не находится в состоянии войны с Россией и не является стороной в войне, которую ведет против Украины Россия. НАТО поддерживает Украину в ее праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. Мы не стремимся к конфронтации с Россией. В ответ на агрессивные действия России мы продолжаем укреплять наши сдерживание и оборону, чтобы не было места для недопонимания относительно того, что НАТО готова защищать и оборонять каждого союзника.

НАТО – оборонительный союз. Наша основная задача – обеспечить безопасность наших стран. На Вашингтонском саммите союзники вновь подтвердили свою твердую приверженность постоянной защите территории стран Североатлантического союза. Мы будем продолжать защищать миллиард граждан наших стран и отстаивать свободу и демократию, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

НАТО обещала России, что не будет расширяться после холодной войны

Миф о том, что западные лидеры обещали не принимать новых членов, циркулирует уже много лет и активно используется Кремлем в кампаниях по дезинформации с начала войны России против Украины.

Хотя сохранились записи о том, что госсекретарь США Джеймс Бейкер и его западногерманский коллега Ганс-Дитрих Геншер поднимали этот вопрос в 1990 г. на встречах друг с другом и с советскими лидерами на начальных этапах обсуждения воссоединения Германии, дипломатические переговоры быстро продвинулись вперед, и идея была отброшена.

В учредительном договоре НАТО, подписанном в 1949 году 12 первоначальными членами организации и каждой страной, присоединившейся впоследствии, содержится четкое положение, открывающее двери НАТО «любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона». Это никогда не менялось. Ни один договор, подписанный странами НАТО и Россией, никогда не содержал положений о том, что в НАТО не могут вступать новые члены. Решения о членстве в НАТО принимаются на основе консенсуса между всеми союзниками.

«Экспансия НАТО» уже является частью мифа. НАТО не добивалась присоединения новых членов и не ставила своей целью «осуществление экспансии на восток». НАТО уважает право каждой страны выбирать свой собственный путь. Членство в НАТО – это решение, которое принимают в первую очередь те страны, которые хотят присоединиться к Североатлантическому союзу. После этого государства-члены рассматривают заявку на вступление.

НАТО агрессивна

НАТО – оборонительный союз. Союзники сотрудничают, чтобы сдерживать агрессию и гарантировать готовность НАТО защитить их всех в случае нападения. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для России или какой-либо другой страны. НАТО не вторгалась в Грузию в 2008 г. В Грузию вторглась Россия. НАТО не вторгалась в Украину в 2014 г. В Украину вторглась Россия.

На протяжении многих лет НАТО прилагала значительные усилия для установления стратегического партнерства с Россией. Мы учредили Совет Россия–НАТО в 2002 г. и проводили совместную работу по различным вопросам: от борьбы с незаконным оборотом наркотиков и борьбы с терроризмом до спасания экипажей аварийных подводных лодок и гражданского чрезвычайного планирования, в том числе в периоды расширения НАТО.

Именно Россия постепенно разрушала мирное сотрудничество, демонстрируя модель все более агрессивного поведения от Грозного до Грузии и от Алеппо до Украины.

Страны НАТО предпринимали настойчивые дипломатические усилия, чтобы убедить Россию изменить свой курс. НАТО провела последнее заседание Совета Россия–НАТО в январе 2022 года, чтобы призвать президента Путина отступить от края пропасти. Президент Путин выбрал войну.

НАТО подталкивает Европу к войне с Россией

Россия развязала войну против Украины, хотя ни Украина, ни какая-либо другая страна в Европе ей не угрожала. В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым и продолжила захват территорий в Донецкой и Луганской областях. В 2022 году, перейдя к полномасштабному вторжению в Украину, Россия начала самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Россия наносит удары по больницам, школам и торговым центрам. Бомбит объекты гражданских систем водоснабжения и энергообеспечения. Убивает мирных жителей Украины.

Украина имеет право и обязана защищать свой народ. Право на самооборону — это фундаментальное право, закрепленное в Уставе ООН. НАТО имеет право поддержать Украину в ее стремлении отстоять свое право на самооборону и выстоять как суверенное европейское государство. Самооборона и поддержка самообороны соответствуют международному праву

Поддерживая Украину и работая над укреплением способности Украины к сдерживанию и обороне, НАТО помогает обеспечивать международный порядок, основанный на правилах, и безопасность миллиарда граждан, проживающих в государствах-союзниках.

Развертывания НАТО представляют угрозу для России

До агрессивных действий России в Украине в 2014 году вблизи восточных границ Североатлантического союза не было развернутых на постоянной основе многонациональных войск НАТО. По мере изменения ситуации в сфере безопасности, после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохраняя при этом военно-политический диалог, а также развернула четыре многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше в 2016 году.

Реагируя на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году НАТО укрепила свой потенциал сдерживания и обороны. Мы удвоили – с четырех до восьми – количество многонациональных боевых групп на востоке Североатлантического союза. Мы будем продолжать делать то, что необходимо для защиты всех союзников.

За пределами территории НАТО Североатлантический союз осуществляет миротворческую миссию СДК в Косово в соответствии с мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также, по просьбе иракского правительства, осуществляет миссию по учебной подготовке и содействию в Ираке, которая способствует борьбе с терроризмом.

Агрессивные действия России подрывают международную безопасность и стабильность. Помимо того, что Россия осуществляет агрессию против Украины, она разместила военные базы и военнослужащих в Грузии и Молдове без согласия правительств этих стран.

НАТО окружает Россию

Россия – крупнейшая страна в мире. Она почти в два раза больше США и Китая.

Когда в апреле 2023 года Финляндия вступила в Североатлантический союз, протяженность сухопутной границы НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое. Даже после присоединения Финляндии общая граница со странами НАТО составляет только 11% сухопутной границы России.

Никто не загонял Россию в угол. Трудно окружить страну с одиннадцатью часовыми поясами.

Украина не присоединится к НАТО

Все 32 государства-союзника по НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО. НАТО поддерживает право каждой страны, в том числе Украины, выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Двери НАТО остаются открытыми. Украина, как страна желающая вступить в союз, и страны НАТО принимают решение о членстве в НАТО. У России нет права вето.

На Вашингтонском саммите в 2024 г. страны НАТО подтвердили свою поддержку права Украины выбирать механизмы обеспечения собственной безопасности и определять собственное будущее, свободное от внешнего вмешательства. Украина станет членом Североатлантического союза, когда будут выполнены условия и союзники придут к согласию.

В Вашингтоне союзники подтвердили поддержку Украины на ее необратимом пути к членству. Они приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучению (NSATU) для координации предоставления Украине военной техники и обучения государствами-членами и партнерами НАТО. Они также заявили об обязательстве относительно долгосрочной помощи Украине в области безопасности путем предоставления базового финансирования в размере 40 миллиардов евро в следующем году и обеспечения поддержки в области безопасности на устойчивом уровне в будущем.

Решения саммита, Совет Украина-НАТО, а также непрекращающаяся работа союзников, прокладывают путь к членству Украины в НАТО.

Операции НАТО доказывают, что Североатлантический союз не является оборонительным

НАТО вмешалась в ситуацию в бывшей Югославии, чтобы остановить кровопролитие и спасти жизни людей. В 1992–1995 годах НАТО провела военные операции в Боснии, с целью, в том числе обеспечить соблюдение режима бесполетной зоны и оказать воздушную поддержку миротворцам ООН. Эти действия были санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, членом которого является Россия. Воздушные удары НАТО по позициям боснийских сербов помогли проложить путь к Дейтонскому мирному соглашению, положившему конец войне в Боснии, во время которой погибло более 100 000 человек. С 1996 года НАТО возглавляла многонациональные миротворческие силы в Боснии, в состав которых входили войска из России.

Операция НАТО в Косово в 1999 году была проведена вслед за продолжавшимися около года интенсивными дипломатическими усилиями по прекращению конфликта, в которых в том числе участвовала Россия. Совет Безопасности ООН неоднократно характеризовал этнические чистки в Косово и растущее число беженцев как угрозу международному миру и безопасности. Миссия НАТО помогла положить конец крупномасштабным и продолжительным нарушениям прав человека и гибели гражданских лиц. Текущая миротворческая миссия НАТО в Косово – СДК – имеет мандат Совета Безопасности ООН (резолюция 1244 СБ ООН) и пользуется поддержкой как Белграда, так и Приштины.

Операция под руководством НАТО в Ливии в 2011 году была начата на основании двух резолюций Совета Безопасности ООН (резолюций 1970 и 1973 СБ ООН), и Россия не возражала ни против одной из них. Резолюция 1973 СБ ООН уполномочила международное сообщество «принимать все необходимые меры» для «защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения», что НАТО и сделала при поддержке государств региона и членов Лиги арабских государств.