Мнение: Реальный уровень жизни в СССР, или где ошиблись исследователи из ООН

Согласно известному мифу, ООН якобы признала, будто в горбачёвском СССР уровень жизни был выше, чем в современной России. Этот миф — классический пример «атаки мёртвого льва». Проводится атака так:

1. Наша славная Родина, великий СССР, который вывел человека в космос и победил Гитлера, достиг отличных результатов по такому-то показателю (число станков, поголовье коров, подставить нужное).

2. Нынешняя погрязшая в коррупции и деградации презренная буржуйская Россия, которую давно уже пора сжечь в очищающем огне революции, проигрывает Советскому Союзу по выбранному показателю с разгромным счётом.

3. Что?! Вы смеете отрицать достижения СССР? Зачем вы плюёте в нашу историю?! Не смейте пинать мёртвого льва — вы даже покрасить не можете всё то, что Брежнев для вас построил.

Действительно, Советский Союз был великой страной. Мрачной и кровавой при первых двух вождях, но вполне нормальной от Хрущёва и дальше. «Развитой социализм» приговаривал нас к хронической бедности, однако даже в этих условиях наши отцы, деды и прадеды совершили много такого, чем мы можем и должны гордиться.

К сожалению, некоторые хитрецы используют нашу естественную гордость за советское прошлое в качестве инструмента для атаки на современную Россию, они же пытаются лозунгом «уважайте историю» стыдить нас за разоблачение вражеской клеветы.

Вывести их на чистую воду легко. Элементарное чувство справедливости подсказывает, что если они требуют уважать правителей прошлого безусловно, по-готтентотски, просто за то, что они «наши», пусть тогда найдут несколько искренних тёплых слов в адрес Николая II, Горбачёва и Ельцина. Опыт показывает, что тут-то всё уважение к истории у агитаторов и закончится.

Теперь про миф о снижении уровня жизни по сравнению с советским периодом. Миф обычно размещают в текстах или в комментариях примерно в таком виде:

СССР занимал по данным ООН в 1988 году 26-е место по уровню жизни. В 1970-е он был ещё выше.

В 1988 году США были на 18-м месте, СССР на 26-м месте. В 2018 году США на 3-м месте, Россия на 49-м.

Разберём ошибки. Если вам будет интересно заглянуть в источники, то речь идёт вот об этих документах:

1. Human Development Report 1990.

2. Human Development Report 2019.

Ошибка первая, «в 1970-е уровень жизни был ещё выше»

Отчёт, на который ссылаются авторы мифа, впервые вышел в 1990 году, и там как раз были данные за 1988 год (ссылка). Данных ООН за 1970-е просто нет, хотя из построения фразы кажется, будто они есть, и авторы мифа отчёт за какой-нибудь 1974-й год читали, и там у СССР было ещё более высокое место.

Из советских источников мы знаем, что в 1970-е уровень жизни в СССР был существенно ниже, чем в 1980-е, так как в СССР с каждым годом все важные для граждан показатели только росли — мы ели всё больше мяса, носили всё больше одежды и так далее. При этом верить советским источникам мы в рамках предложенного мифа обязаны, так как составители рейтинга ООН именно на советские источники и опирались. Ну, серьёзно, в советских министерствах не было агентов ЦРУ, которые анализировали поступающую с мест первичку, чтобы отстучать вечером по рации данные за рубеж. Аналитики ООН черпали данные из единственного доступного им источника — из официальной открытой советской статистики.

Ошибка вторая, число стран

В рейтинге ООН от 1990 года было 130 стран. В рейтинге ООН от 2019 года было уже 189 стран. Несложно подсчитать, что 26-е место 1990-го года соответствует 38-му месту 2019-го года.

Зануды могут сказать, что нас интересует только верх таблицы, где находятся более-менее развитые страны, тогда как африканские страны, добавленные позже, на позиции стран развитых не влияют. Будут неправы, так как с 1990 года на карте появились осколки социалистических держав с довольно высокими позициями в рейтинге — Словения, Чехия, Эстония и так далее.

Кстати, с США ещё смешнее — тут распространители мифа просто дали неверную цифру. В рейтинге 2018 года США стоят на 15-м месте, а не на 3-м.

Ошибка третья, подсчёт ВВП СССР

Рейтинг ООН прост и прямолинеен, он учитывает всего лишь три показателя: подушевой ВВП (ППС), продолжительность жизни и количество классов образования. С продолжительностью жизни дела в СССР обстояли в 1990 году терпимо, а с образованием даже хорошо. Скажу дипломатично: техническое образование в большей части развитых капстран уступало советскому и, разумеется, уступает современному российскому.

Невнимательные исследователи из ООН ошиблись в третьем показателе — в подушевом ВВП. Они наивно взяли официальный советский ВВП в рублях, перевели рубли в доллары по официальному курсу в 60 копеек за доллар и разделили на население СССР. Должна была получиться солидная, достойная уважения цифра — что-то около 10 тысяч условных долларов, то есть примерно уровень Мексики или Венгрии. Если считать по такому курсу, отставание СССР от развитых капстран было совсем небольшим: доверчивый инопланетянин мог бы предположить, что в 1988 году советские граждане жили так, как финны, греки или британцы жили в начале 1980-х.

Проблема в том, что курс 60 копеек за доллар существовал только на страницах газеты «Известия» и в нескольких специально выделенных загончиках для расчётов с командировочными и эмигрантами. Советский гражданин не мог поменять 60 рублей на 100 долларов — даже мысль об этом была в те годы странной. Советское предприятие также не могло направить 60 тысяч рублей на оплату счёта в 100 тысяч долларов на поставку станков из США. Советская экономика в принципе не имела подобных механизмов.

Реальный курс доллара для советских граждан — а считать надо именно по курсу для граждан, так как мы обсуждаем сейчас «Индекс человеческого развития» от ООН — был примерно 3-5 рублей за один доллар. При этом, в силу специфики советской системы торговли, даже пересчёт по ППС был бы не в пользу СССР: в общем случае на 10 долларов в американском магазине можно было купить больше, чем на 50 рублей в советском.

Если посчитать подушевой ВВП СССР 1988 года по реальному курсу рубля, то получится примерно 1500 долларов на человека, то есть где-то между Вьетнамом и Пакистаном. Это уже похоже на правду — как уроженец Ленинграда я могу засвидетельствовать, что разрыв в уровне жизни между нами и жителями капстран — неверными финнами, например — был в советское время колоссальным, как минимум десятикратным. Желающим возразить предложу посмотреть число автомобилей в СССР на душу населения или перечитать заметки писателя из Костромы, которые мы с вами обсуждали в пятницу (ссылка).

Чтобы увидеть реальное положение СССР в рейтинге по 1988 году, нужно пересчитать индекс СССР по реальному курсу рубля. Сделать это несложно. Вставляем данные в формулу (на странице 109) и находим, что ошибка исследователей завысила рейтинг СССР на 0,13 пунктов — вместо 0,92 должно было быть 0,79. Это откатывает СССР на 46-е место, на уровень Албании, между Бразилией и Колумбией. Пожалуй, оно и справедливо. Мы жили в 1988 году беднее, чем Бразилия и Колумбия, однако образование вытягивало наш рейтинг вверх.

Подведу итог

Если провести сравнение правильно, мы увидим, что в 1988 году СССР должен был быть помещён примерно на 46-е место, что соответствует 67-му месту в рейтинге по 2018 году. Кстати, в 2018 году Албания по-прежнему была именно там. Соседние строчки в 2018 занимали Иран и Грузия, что, наверное, мало кого удивит.