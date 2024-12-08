Рупор кремлевской пропаганды: Сирия все
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1. Сирия. САР в прежнем виде больше нет. Силовые структуры фактически не защищали правительство и страну.
2. Асад сбежал, премьер-министр в руках боевиков, Дамаск пал. Будущее Асада и его семьи пока неизвестно.
3. Турецкие и израильские войска вошли на территории ранее контролировавшиеся САА. Боевики разных групп уже вовсю делят территории.
4. Будущее Латакии, российских военных баз, а также контингентов развернутых в Сирии пока неясно.
5. Иран лишился сухопутного коридора в Ливан. Работу Сулеймани фактически обнулили. Для Ирана это стратегическое поражение.
6. Сирию ждет дальнейший раздел, гражданская война, расцвет терроризма и огромное кол-во беженцев.
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Источник: Colonel Cassad
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