Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации

Как уже не раз сообщалось в СМИ, в следующем году стартуют продажи российского электромобиля Amber, который разработан в стенах «Мосполитеха» (объединение МГИУ и МАМИ) и ценник на который должен составить порядка 1 млн рублей.

На днях в Сети появилось фото Amber, сделанное во время закрытой презентации — на нем грядущая новинка выглядит заметно лучше, чем его непонятный прототип, показанный около года назад.

Напомним, Amber с каркасно-панельной несущей конструкцией с основой из труб и композитными внешними панелями, будет относиться к классу транспортных средств L7, что соответствует тяжелому квадроциклу или внедорожнику, хотя технические подробности машины пока не раскрываются.

Производиться новинка будет на мощностях калининградского «Автотора» — в качестве сроков начала массового выпуска называют второй или третий квартал 2025 года, но предсерийный образец уже выпущен и тестируется.

Стоит отметить, что инвестиции, выделенные «Автотору» на возведение линии производства электромобилей составляют почти 4 млрд рублей. Она позволит предприятию ежегодно выпускать около 50 000 электрокаров, а сам Amber полностью локализован в России.