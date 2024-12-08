Отель El Presidente в Ростове готовят к принятию нового постояльца

В Ростове-на-Дону временно закрыли на обслуживание элитный отель El Presidente, в котором обычно обслуживают высокопоставленных иностранных чиновников.

По информации, полученной от сотрудников на условиях анонимности, гостиницу готовят к принятию высокопоставленного гостя, но его имя пока неизвестно.

Постояльцы жалуются на то, что рабочие заполонили все коридоры, закрыли оба бара, громко сверлят и сносят перегородки. Более того, нескольких бывших высокопоставленных чиновников ДНР и ЛНР, попавших в опалу, говорят, что им велели освободить номера и пожить несколько недель в любом общежитии.

– Это далеко не то обеспечение, которое нам обещали, – говорит постоялец, попросивший не раскрывать его имени. – Я с утра глаза продрать не успел, а у меня под дверью уже стоит горничная, глаза чуть ли не на мокром месте, вздыхает, говорит: «Виктор Фёдорович, бар сегодня не работает». Да как так-то?

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