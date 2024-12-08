Зимние тенденции маникюра: самые интересные новинки цветов и дизайнов

Зимние тенденции маникюра будут разнообразными. Они варьируются от белых снежинок и уютных бархатистых текстур до классического красного цвета. Они создают очарование морозного сезона на ваших ногтях. Мы приведем самые интересные новинки цветов и дизайнов на зиму-2024/2025.

Снежинки

Снежинки – классический зимний дизайн. В этом сезоне они будут тонкими и минималистичными. Этот узор гармонично сочетается с пастельным нежно-голубым фоном. Такая комбинация напоминает нам о зимнем небе и падающем снеге.

Вы можете добавить в этот дизайн немного блесток или стразов, чтобы снежинки мерцали как кристаллы льда.

Бархатные ногти

Бархатный маникюр привнесет нотку роскоши в ваш образ. От него исходит ощущение мягкости и уюта. Чтобы получить такой эффект, нужно нанести на гелевую основу специальную бархатистую пудру.

Выбирайте гель-лак оттенков драгоценных камней, таких как насыщенный пурпурный, теплый бордовый или изумрудный. Они идеально подходят для зимы и выглядят стильно. Для гламурного образа используйте матовую основу и золотистую пудру с эффектом бархата.

Бэби-бумер

Бэби-бумер – это неподвластный времени маникюр. Он представляет собой нежное омбре с переходом от телесно-розового цвета к белому.

Этот дизайн подойдет женщинам, предпочитающим минималистичный и изысканный стиль. Вы можете дополнить его небольшими стразами.

Если вы хотите придать маникюру более гламурный вид, то нанесите на кончики золотую фольгу или блестки.

С блестками

Ногти с блестками добавят немного веселья в холодный сезон. Выбирайте лак “морозных” оттенков, которые идеально подходят для зимы. Для получения интенсивного блеска нанесите его в несколько слоев.

Если вы хотите получить сдержанный образ, то сделайте блестящими несколько акцентных ногтей.

Белый

Белоснежные ногти лучше всего передают суть сезона. Это нейтральный цвет, который гармонично сочетается с любыми зимними нарядами.

Если вы хотите сделать маникюр более оригинальным, украсьте нюдовую основу белым декором в виде пушистых частиц снега. Ваши ногти будут выглядеть так, как будто они побывали под легким снегопадом.

Цвет горячего шоколада

Этот цвет напомнит вам о чашечке согревающего горячего шоколада морозным вечером. От него веет уютом и теплом.

Вы можете использовать разные оттенки шоколадного цвета – от темных до карамельных. Вы можете дополнить свой маникюр декором в виде золотых мерцающих звездочек.

Темно-красный

Красные ногти – это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Этот цвет идеально подходит как для обычных дней, так и для новогодних вечеринок.

Зимой особой популярностью будут пользоваться винные оттенки красного цвета. Для праздничного образа дополните их тонкими рисунками белых снежинок или нежными акцентами из золотой фольги.

Френч

Френч будет актуальным зимой. В холодный сезон будет популярно сочетание нюдовой основы с металлическими золотыми кончиками. Такой маникюр выглядит утонченно и изысканно. Он подойдет обладательницам не только длинных, но и коротких ногтей.

Другой популярной идеей будет оформление кончиков “под камень”. Этот дизайн представляет собой мельчайшие черные крапинки на жемчужном фоне. Вы можете отделить кончики от основы белой полулунной линией.