Мнение: Зомби по дороге в никуда

Возможно, глядя на нынешний стремительный развал в Сирии, кому-то в России придет в голову заодно еще и оглянуться на то, что происходит в самой нашей стране. Если в Сирии имеем некоторый итог непонятной кампании, о которой выли и трещали все телеканалы в РФ – наверно, имеет смысл посмотреть и на собственные, внутренние какие-никакие итоги?

Рубль обвалился ко всем валютам и перестал быть конвертируемым, цены на всё как будто взбесились и растут на всё, кредиты в банках дают под немыслимые проценты, ипотека вообще умерла. В стране уже не продают нормальных автомобилей, российский спорт отовсюду изгнан пинками, идет какая-то бесконечная война, Россия стала страна-изгой, в кинотеатрах даже больше не показывают американские блокбастеры, по телевизору всерьез пугают ядерной войной и предлагают утешаться тем, что мы умрем, «зато» от нее пострадают и как бы ненавистные американцы – у нас будет шанс уничтожить просто всю жизнь на Земле! (это «утешение» такое). Как мы здесь оказались? Зачем?! В стране цензура, всех призывают ходить строем, клепать оружие, горы оружия, во «враждебные» попали все европейские страны, США и Канада. Откуда вдруг у нас столько врагов? Мы же были всегда миролюбивые и надежда человечества?

«Зато» мы стали лучшими друзьями всех негров мира, и Россия теперь – лучший друг Африки. Зачем нам Африка? Всё это было – ради дружбы с Африкой? А Китай теперь у России – старший брат, и Россия должна теперь Китай во всем слушаться. Потому что кроме Китая у России – нет друзей, хотя и сам Китай не считает Россию ни другом, ни союзником. Может, это временно? Но никто не говорит, что эта ситуация со временем изменится. Видимо, Китай теперь будет у нас Старшим Братом навсегда. Возможно, Китай нас купил с потрохами.

Как мы так упали? Оказались так унижены? И нам говорят, что уже в следующем году у нас кончатся деньги в нашей заначке, и нам грозит банкротство. У нас уже было банкротство – в 1991, когда обанкротился СССР. Шо, опять??

И мы идем к полному краху, как зомби, со стеклянными глазами, не делая даже попытки как-то дернуться, свернуть. Как мы вообще оказались на этой дороге? Зачем??