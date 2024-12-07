Мнение: Усть-Среднеканская ГЭС, рост цен на газ в Европе и остановится ли прокачка по газопроводам

1. Очередная гигантская электростанция построена в России. Проект ещё советский, строительство шло более 30 лет. В 1991 году начали готовить строительную площадку, потом занимались непонятно чем, и почти все основные строительные работы были проведены уже в эпоху Путина и Медведева, после 2008 года (ссылка):



В Магаданской области завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме…

Уникальный гидроэнергетический объект компании «РусГидро» построен в крайне сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в районе ГЭС достигает 300 метров, а температура зимой опускается до минус 60 градусов.

Станция включает земляную плотину длиной 2’100 м и высотой 65 м, три бетонные плотины общей длиной 325 м и высотой 74 м, а также здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами мощностью 142,5 МВт каждый. Турбины и генераторы для Усть-Среднеканской ГЭС были произведены российской компанией «Силовые машины».

Ежегодно Усть-Среднеканская ГЭС будет вырабатывать в среднем 2,55 млрд кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Строительство станции значительно повысило надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме и обеспечило электроэнергией новые производства, включая крупнейший золотодобывающий проект России — Наталкинский ГОК. В составе каскада ГЭС обеспечила судоходство на реке Колыма и сняла ограничения на работу Колымской ГЭС — самой крупной электростанции региона.

Обратите внимание — на календаре 2024 год, скоро будет три года СВО. А чиновники и журналисты по-прежнему с бездумной покорностью следуют в русле западной левацкой повестки, рассуждают про «возобновляемую электроэнергию».

Полагаю, нам тут поможет Дональд Трамп. С одной стороны, лучше бы выбрали Камалу, так как у неё был хороший шанс похоронить Америку с концами. С другой стороны, Дональд Трамп начнёт щучить зелёных бесов, и наши отечественные чиновники с журналистами, которые всё ещё смотрят американцам в рот, тоже постепенно начнут избавляться от экобесия.

2. В Европе снова растут цены на газ. В феврале тысяча кубометров стоила 288 долларов, а теперь почти в два раза больше (ссылка):



Цена газа в Европе по итогам ноября выросла на 21%, до около $521 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого повышения стали рекордный отбор из европейских хранилищ на фоне похолодания, заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV и риски для оплаты за поставки из РФ из-за санкций США в отношении Газпромбанка.

3. Это ещё не конец. Не исключено, что Россия с Нового года вынуждена будет остановить прокачку газа в Европу (ссылка):



Прогнозируемая в Европе самая холодная за последние несколько лет зима приведет к повышению энергетических рисков, затрат на энергоносители. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

По данным метеорологов, температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года. При этом более низкие температуры по сравнению со среднегодовыми, как ожидается, будут отмечены в Южной Европе, в том числе в Италии. “Потребность в отоплении, вероятно, возрастет до самого высокого уровня” со времени начала конфликта на Украине, указывает Bloomberg.

Ситуация осложняется значительным ростом цен на газ и электроэнергию, и может оказаться еще серьезнее в связи с возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива. Как раз в это время могут быть зафиксированы самые низкие температуры, отмечается в сообщении.

Мы бы хотели продолжить, так как для финансирования СВО нам нужны деньги, которые Европа платит за русский газ. Однако в нынешних политических условиях риски остановки прокачки высоки.