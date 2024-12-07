Мнение: Полезные ископаемые на астероидах, хранение данных на алмазах и сверхчистый графит

1. Учёные продолжают спорить, имеет ли экономический смысл добыча полезных ископаемых на астероидов. Американские учёные считают, что уже да, скоро космические шахтёры смогут работать «в плюс» (ссылка):



Исследование показало, что наиболее ценными для доставки на Землю являются металлы платиновой группы (МПГ), включая родий и платину благодаря их высокой стоимости, полезным свойствам и ограниченным запасам на Земле. При этом металлы, такие как железо, алюминий и магний, из-за их более низкой стоимости экономически выгодно добывать только для космических проектов, например, для строительства станций и солнечных батарей. Исследование также подчеркивает, что ранее предполагаемые запасы «чистого металла» на астероидах, таких как Психея, вероятно, являются преувеличением.

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Результаты показали, что даже астероиды, которые раньше считались бедными на металлы, содержат высокие концентрации МПГ. Например, материал, известный как самородок тугоплавкого металла (RMN), встречается в астероидах L-типа и содержит МПГ в концентрациях, на несколько порядков превышающих земные. Однако из-за размеров RMN, измеряемых в микронах и субмикронах, их извлечение представляет значительные технические сложности.

Дополнительно исследователи выяснили, что процесс переработки металлов из окисленных соединений, характерных для астероидного реголита, требует больших энергетических затрат. Для этого могут использоваться технологии электролиза расплавленного реголита, но их развитие осложнено необходимостью создания мощных источников энергии, которые требуют материалов для строительства.

Звучит как план. Строим солнечную электростанцию, благо в космосе Солнце светит всегда, а атмосферы и пыли нет, так что можно снимать каждого квадратного дециметра мощные потоки энергии. При помощи этой электростанции перерабатываем руду с астероидов в концентрированный металл. Концентрированный металл спускаем на Землю.

2. Китай продолжает рапортовать о своих технологических успехах. Согласно известному мифу, китайцы мыслят и планируют на десятки лет вперёд, чуть ли не на столетия. В реальности, конечно, горизонт планирования у китайцев не так велик, но теперь, по крайней мере, у них появился инструмент для передачи информации далёким потомкам (ссылка):



Ученые из Китайского университета науки и технологий разработали технологию хранения данных на алмазах, которая обещает сохранить информацию на миллионы лет. Технология основана на использовании микроскопических пустот в атомной структуре алмаза, которые образуются при облучении лазерными импульсами. Эти пустоты кодируют данные через изменения свечения. В результате ученым удалось достичь рекордной плотности хранения — 1,85 ТБ/см³, а скорость записи составила всего 200 фемтосекунд. Технология пока не готова к массовому использованию, но в будущем она может стать доступнее.

Полагаю, с нашей стороны было правильно сделать бэкап накопленных человечеством знаний и технологий и спрятать где-нибудь там, где вышившие после ядерной войны тараканы смогут их прочесть через эти самые миллионы лет.

Впрочем, если технологию доведут до ума, Алроса, миноритарным акционером которой я являюсь, может пострадать. Чтобы алмазные хранилища данных стали массовыми, потребуется массовое же производство крупных искусственных алмазов, и сохранится ли после этого спрос на алмазы естественные — большой вопрос.

3. А вот ещё одно тревожное для Алросы достижение китайских инженеров (ссылка):

Государственное предприятие China Electronics Technology Group Corporation (CETC) представило технологию массового производства графита с рекордным содержанием углерода — более 99,99995%. Новый процесс снизил производственные затраты на 40% и уже готов к коммерческому использованию. Высокочистый графит, необходимый для аккумуляторов электромобилей, полупроводников и авиации, укрепляет технологическое лидерство Китая и усиливает его геополитические позиции на фоне экспортных ограничений стратегических ресурсов. <…>

Графит — это кристаллическая модификация углерода, применяемая в различных отраслях. В производстве электромобилей он используется для создания анодов литий-ионных аккумуляторов. Чем чище графит, тем выше скорость зарядки, емкость и долговечность батареи. В полупроводниковой промышленности графит служит материалом для изготовления тиглей, в которых расплавляют кремний при изготовлении микросхем. Чистота графита необходима для предотвращения загрязнения кремния и обеспечения стабильности производственного процесса.

Еще графит востребован в авиации. Поскольку материал выдерживает экстремальные температуры и суровые условия, его используют при изготовлении аэрокосмических компонентов. В ядерных реакторах графит замедляет нейтроны и поддерживает управляемую цепную ядерную реакцию.

Этот технологический прорыв имеет не только технологические, но и геополитические последствия. Китай, обладающий крупнейшими в мире запасами высококачественного графита, включил его в список товаров, экспорт которых строго контролируется. Это решение, по мнению экспертов, стало ответом на торговые ограничения, введенные против страны США и Евросоюзом. Таким образом, контроль над поставками высокочистого графита может усилить позиции Поднебесной в ключевых технологических отраслях.