В честь сближения России с африканскими странами на Дворцовой площади поставят пальму вместо ёлки

В Санкт-Петербурге внедрят новаторскую идею в рамках глобального африканской и российской культур – новый 2025-й год петербуржцы встретят с пальмой. В Смольном заявили, что установят это дерево вместо ели на Дворцовой площади «в честь исторического сближения со странами чёрного континента».

Как утверждают социологи, ссылаясь на проведённый недавно опрос, 68% петербуржцев «ещё никогда не видели настоящих пальм», поэтому инициативу они поддерживают. Ещё 16% респондентов заявили, что видели пальмы на картинках или даже в реальности, и тоже согласны с этой идеей, поскольку «одобряют концепцию России как многонационального государства, особо трепетно относящегося к чужим культурам». Остальные участники предпочли традиционную ель.

Жителей Санкт-Петербурга попросили по возможности приобрести пальмы для украшения домашней обстановки в новогодние праздники. За невыполнение этой рекомендации участковые смогут штрафовать владельцев домохозяйств на сумму от 550 до 2000 рублей.

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