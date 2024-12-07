 

Мнение «аналитика»: О полном отчаянии президента… Куда бежать, когда рушится всё?

07.12.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ещё совсем недавно ситуация представлялась пусть и не прекрасной, но хотя бы контролируемой. Почти 100%-я поддержка народа как в соцопросах, так и на выборах. Разветвлённые спецслужбы калёным железом выжигают «измену» и «крамолу». Сильная #армия где-то на окраинах неуклонно побеждает. Мощный внешний союзник за спиной, внушающий опасения даже «мировому гегемону».

И вот внезапно всё рухнуло. Спецслужбы проспали, войска бегут, народ безмолвствует и запасается попкорном спасает себя, а не любимого вождя нации. Союзник же умывает руки, выводит свои войска и предлагает президенту пути эвакуации.

Фортуна переменчива?

Да, но не только.

Это всё про Сирию, где недавнее наступление запрещённых в США и России террористов ХТШ застало врасплох спецслужбы, заставило разбегаться армию и чиновников, и поставило президента страны Башара Асада на грань полного краха. Москва при этом объяснила ему, что возможностей помогать больше, чем сейчас, у неё на данный момент нет, а Тегеран так и вовсе начал эвакуацию своих военных, наплевав даже на то, что теряется такой удобный транзитный коридор. Только группировка «Хизбалла» что-то пообещала.

«Главный урок, который мы должны вынести: можно выиграть войну, а потом проиграть мир — и в результате проиграть всё. Не имея технологий и команд, способных трансформировать недееспособные госинституты в дееспособные, надо быть готовым к тому, что любые военные успехи могут повернуться вспять в любой момент», — пишет политолог, дроновед и дроновод Алексей Чадаев. И с ним сложно не согласиться.

Но ведь это — не только про Сирию?

Это ведь касается и Абхазии, и Ю.Осетии, и даже… куда более близких во всех смыслах территорий?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде

07.12 / Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ

07.12 / Сенсорная панель Flexbar придаст любому устройству совершенно новые возможности

07.12 / На американских биржах началась паника из-за падения курса доллара ниже 100 рублей

07.12 / Создатель “Миража” Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе

07.12 / Жесткая диета с голоданием: как выйти из нее безопасно и не набрать вес снова

07.12 / Среди сотрудников ГАИ впервые разыграют право дежурства в новогодние праздники

07.12 / Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери

07.12 / Электронные татуировки позволят снимать ЭЭГ эффективнее громоздких электродов

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Сирии. 07.12.2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика