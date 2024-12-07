Мнение «аналитика»: О полном отчаянии президента… Куда бежать, когда рушится всё?

Ещё совсем недавно ситуация представлялась пусть и не прекрасной, но хотя бы контролируемой. Почти 100%-я поддержка народа как в соцопросах, так и на выборах. Разветвлённые спецслужбы калёным железом выжигают «измену» и «крамолу». Сильная #армия где-то на окраинах неуклонно побеждает. Мощный внешний союзник за спиной, внушающий опасения даже «мировому гегемону».

И вот внезапно всё рухнуло. Спецслужбы проспали, войска бегут, народ безмолвствует и запасается попкорном спасает себя, а не любимого вождя нации. Союзник же умывает руки, выводит свои войска и предлагает президенту пути эвакуации.

Фортуна переменчива?

Да, но не только.

Это всё про Сирию, где недавнее наступление запрещённых в США и России террористов ХТШ застало врасплох спецслужбы, заставило разбегаться армию и чиновников, и поставило президента страны Башара Асада на грань полного краха. Москва при этом объяснила ему, что возможностей помогать больше, чем сейчас, у неё на данный момент нет, а Тегеран так и вовсе начал эвакуацию своих военных, наплевав даже на то, что теряется такой удобный транзитный коридор. Только группировка «Хизбалла» что-то пообещала.

«Главный урок, который мы должны вынести: можно выиграть войну, а потом проиграть мир — и в результате проиграть всё. Не имея технологий и команд, способных трансформировать недееспособные госинституты в дееспособные, надо быть готовым к тому, что любые военные успехи могут повернуться вспять в любой момент», — пишет политолог, дроновед и дроновод Алексей Чадаев. И с ним сложно не согласиться.

Но ведь это — не только про Сирию?

Это ведь касается и Абхазии, и Ю.Осетии, и даже… куда более близких во всех смыслах территорий?

—